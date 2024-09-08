الأردن يحقق في حادثة إطلاق النار على الجانب الآخر من جسر الملك حسين

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية الأردنية ، اليوم الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

من جانبها ، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا قوله إن "الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس، متوقفة تماما حتى اللحظة ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله".

ووفق الوكالة ، "شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية".

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن "قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة".

وقتل ثلاثة إسرائيليين في هجوم بإطلاق نار على محطة شحن عند معبر اللنبي الحدودي مع الأردن .

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مسلحاً وصل عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي وترجل من الشاحنة وفتح النار على القوات التي تحرس المعبر.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأحد مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار بالقرب من معبر اللنبي مع الأردن.

وأضاف أن مطلق الرصاص اقترب من جسر اللنبي من الأردن في شاحنة وخرج منها وفتح النار.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مطلق النار قتل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويستخدم المعبر الحدودي فلسطينيون وإسرائيليون وسياح دوليون. وكان أفراد من خدمة الإسعاف الإسرائيلية في مكان الحادثة وأكدوا عدد القتلى.

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