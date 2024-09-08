موسكو تربط نهاية العقوبات الأمريكية بانهيار الولايات المتحدة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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ربطت موسكو انتهاء العقوبات الأمريكية عليها بانهيار الولايات المتحدة «الحتمي»، فيما واصل جيشها التقدم في جبهة دونباس شرقي أوكرانيا، والتصدي للتوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك التاريخية.

وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن «العقوبات ضد الاتحاد السوفييتي كانت موجودة طوال القرن العشرين. وقد عادت في القرن الحادي والعشرين على نطاق غير مسبوق، لذلك بالنسبة لنا جميعاً- العقوبات إلى الأبد أو بالأحرى- حتى انهيار الولايات المتحدة الأمريكية». وأضاف مدفيديف، عبر صفحته في «تليغرام»: «يشعر دونالد ترامب بالإهانة من الإدارة الحالية، ويهدد برفع العقوبات عن روسيا. هل سيرفعها إذا تم انتخابه؟ لا، بالطبع لا». وأضاف: «كرجل أعمال، يدرك ترامب أن العقوبات تضر بهيمنة الدولار في العالم»، وفق تعبيره. وتابع مدفيديف أنه لا يتوقع من المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية كاميلا هاريس «أية مفاجآت، فهي عديمة الخبرة».

وسبق أن قال ترامب إنه قادر على إنهاء الحرب الأوكرانية خلال 24 ساعة إذا عاد إلى البيت الأبيض.

سيطرة

ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام، أمس، إن الجيش الروسي سيطر على قرية كالينوفي في منطقة دونيتسك، حيث يواصل تقدمه في شرق أوكرانيا، وأوضحت أن القوات الروسية سيطرت على بلدة كالينوف الواقعة على بعد حوالى 35 كيلومتراً من بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم تستهدفه منذ عدة أسابيع القوات الروسية التي تقترب منها.

ورغم الهجوم الذي باشرته القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية الحدودية في السادس من أغسطس تواصل القوات الروسية تقدمها في دونيتسك، وتؤكد أنها تمتلك الأدوات اللازمة لطرد القوات المتوغلة. وأمس، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وزارة الدفاع أن مشاة البحرية الروسية «قضوا» على فصيل أوكراني، وأسروا من تبقى منه في كورسك.

ضربة واسعة

في الأثناء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية استهدفت ورشاً لإنتاج الأسلحة ومستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية الأجنبية وبنية تحتية لمطار عسكري أوكراني، ومركز اتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية في 139 منطقة، وفقاً لبيان أوردته وكالة سبوتنيك.

دوي انفجارات

وسمع دوي انفجارات فوق العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية في المدينة طائرات مسيّرة روسية، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن 67 طائرة مسيرة أطلقت فوق البلاد، مع نشاط الدفاعات الجوية في 11 منطقة، بما في ذلك العاصمة كييف، وتحدثت عن إسقاط 58 طائرة مسيرة، ودمرت أنظمة الأسلحة الإلكترونية ثلاث طائرات أخرى.

استهداف وقال مصدر أمني أوكراني، إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مستودع ذخيرة في منطقة فارونيش الروسية الليلة قبل الماضية، مضيفاً أن كييف تعتقد أن المستودع يستخدم لنقل الذخيرة والعتاد إلى أوكرانيا.

أجسام متفجرة

وقال ألكسندر غوسيف حاكم فارونيش، إن «أجساماً متفجرة» انفجرت بعد حريق في إحدى المناطق من دون وقوع إصابات، مشيراً إلى إعلان حالة الطوارئ محلياً،وإجلاء عدة مئات من الأشخاص، وإغلاق طريق رئيسي. وقال المصدر الأوكراني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «رويترز» إن العملية نفذها جهاز الأمن الداخلي الأوكراني.

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