حدث وتاريخ.. 07 سبتمبر 1940 سلاح الجو الملكي البريطاني يبدأ بقصف المدن الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية. 1978 عقد أول اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن والرئيس المصري محمد أنور السادات. 1977 توقيع معاهدات توريخوس كارتر أعادت الولايات المتحدة بموجبها السلطة على قناة بنما إلى بنما. 1923 تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول». صورة التاريخ: 07 سبتمبر 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App