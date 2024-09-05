دعوات أممية لتحرك عالمي يكبح موجات الحر القياسية

المصدر: سنغافورة - أ.ف.ب

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أكدت رئيسة الوكالة الأممية المعنية بالطقس والمناخ، أمس، أن ارتفاع درجات الحرارة يجب أن يؤدي إلى إطلاق تنبيه أحمر على مستوى العالم، بعدما حطمت مؤشرات الحرارة العالمية جميع الأرقام القياسية في أغسطس الماضي.

وأظهرت بيانات أولية من مرصد كوبرنيكوس الأوروبي المتخصص في دراسات تغير المناخ، أن معدلات درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية في أغسطس للعام الثاني على التوالي. وشهدت أستراليا واليابان وأجزاء من الصين والنروج أغسطس الأكثر حراً، منذ بدأ تسجيل البيانات، وفق هيئات أرصاد جوية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستى ساولو: «من الواضح أن درجات الحرارة ترتفع إلى أعلى مما نرغب به». وأضافت أن ذلك يحدث لأن التحرك العالمي غير كاف.

وبينما لم يعرف بعد المعدل الدقيق لدرجات الحرارة العالمية لشهر أغسطس 2024، خلصت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ إلى أنها ستكون أعلى من مستوى 16.82 درجة مئوية القياسي المسجل في أغسطس العام الماضي. وقالت ساولو، خلال منتدى إقليمي في سنغافورة لهيئات الأرصاد المحلية، إنه يتم على الدوام تجاوز العتبات، داعية إلى تحسين مراقبة ودعم هيئات الأرصاد الجوية، مضيفة: «نحتاج إلى مزيد من الموارد».

ويأتي المنتدى بعد أيام على إصدار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقييمها الأخير لتداعيات تغير المناخ في آسيا والهادئ، محذرة من أن ارتفاع منسوب البحار في العديد من المناطق بات أعلى من المعدل.

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