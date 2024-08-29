زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب باكستان

المصدر: وام

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ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، باكستان، وشعر به السكان في إقليم خيبر باختون خوا شمال البلاد وسكان إسلام آباد ومدن أخرى في البنجاب.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، وفقاً لوكالة الأنباء الباكستانية «إيه بي بي»، إن مركز الزلزال كان في منطقة هندو كوش في أفغانستان على عمق 215 كيلومتراً.

وتأتي هزات اليوم بعد شهرين تقريباً من وقوع زلزال بقوة 4.7 درجات ضرب أجزاء من إسلام آباد وروالبندي وخيبر باختونخوا في يونيو. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية نتيجة الزلزال.

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