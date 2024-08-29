خطف 4 أشخاص بينهم ضابط بالجيش أثناء عزاء بمسجد في باكستان

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم، أن مسلحين مشتبهين خطفوا 4 أشخاص، بينهم ضابط بالجيش، من داخل أحد المساجد، أثناء استقبال معزين في وفاة والده.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطف اللفتانت كولونيل خالد خان وثلاثة آخرين، أمس، في مدينة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان. ولم يعلّق الجيش ولا الحكومة على عملية الخطف.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية، أكرم الله، إن الجهود جارية لتعقب واستعادة المخطوفين؛ وهم خان وشقيقيه - وهما ضابطان أيضاً - وأحد أبناء أخيه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز