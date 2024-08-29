ترامب يعلن موافقة هاريس على مناظرته 10 سبتمبر

المصدر: واشنطن - وكالات

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لا يزال زخم الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي لم يتبقَ على إجرائها سوى شهرين، على أشده، ففيما أعلن المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، موافقة نظيرته الديمقراطية، كامالا هاريس، على مناظرة تلفزيونية 10 سبتمبر المقبل، قدم الادعاء العام لائحة اتهامية معدلة ضد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الاقتراع قبل 4 سنوات.

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه توصل ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس إلى اتفاق بشأن المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما المقررة 10 سبتمبر، بعد يومين من تلويحه بالانسحاب منها.

وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال»: لماذا أشارك في مناظرة مع كامالا هاريس على هذه الشبكة؟ في إشارة إلى أيه بي سي، التي اتهمها بالانحياز للمرشحة الديمقراطية. وعلى رغم تكراره انتقاد الشبكة الأمريكية أكد ترامب أن أيه. بي. سي قدمت ضمانات بأن المناظرة التي ستقام في فيلادلفيا ستكون منصفة.

واتهمت حملة هاريس، التي تطالب بإبقاء الميكروفون متاحاً طوال المناظرة، ترامب بالمراوغة، من دون أن تعلن صراحة ما إذا تم الاتفاق معه. وقالت الحملة في بيان، إن المرشحين أبديا بشكل علني استعدادهما لخوض المناظرة بميكروفونات مفتوحة طوال مدتها للسماح بتبادل آراء موضوعي بين المرشحين، لكن يبدو أن دونالد ترامب يسمح لمن يديرونه بأن يناقضوه، وأضافت: هذا محزن!

وقال براين فالون، أحد مستشاري هاريس في وقت سابق: «نعتقد أن ميكروفونات كلا المرشحين يجب أن تظل مفتوحة طوال مدة المناظرة.. يفيد تحليلنا بأن فريق ترامب يفضل إغلاق الميكروفونات، لأنهم لا يعتقدون أن مرشحهم قادر على ضبط أعصابه لمدة 90 دقيقة».

وعندما سئل دونالد ترامب عما يفضله خلال زيارة إلى فيرجينيا قرب واشنطن، قال: «لا أعلم.. الأمر ليس له أهمية بالنسبة لي.. ربما أفضل أن تكون الميكروفونات مفتوحة».

مقابلة

إلى ذلك، أعلنت شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية أنها ستجري اليوم مقابلة مع كل من مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، والمرشح لمنصب نائبها تيم والز، في أول مقابلة لهما منذ ترشحهما للانتخابات.

وقالت «سي.إن.إن» الإخبارية إن المذيعة دانا باش ستجري هذه المقابلة المشتركة مع هاريس ووالز أثناء قيامهما برحلة انتخابية إلى ولاية جورجيا المتأرجحة، موضحة أن المقابلة ستبث في الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه (الأولى من فجر الجمعة بتوقيت غرينتش.

في الأثناء، أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز/ إبسوس» في الفترة من 23 إلى 25 أغسطس، أن تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترمب على مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في قضايا الاقتصاد ومكافحة الجريمة بدأ يتقلص بين الناخبين الأمريكيين، ما يشير إلى أن حملة هاريس، تكسب زخماً قبل الانتخابات الرئاسية المقررة 5 نوفمبر. وكشف الاستطلاع، أن نهج الرئيس الجمهوري السابق في التعامل مع قضايا الاقتصاد والتوظيف، جذب اهتمام 43 % من الناخبين المسجلين، مقارنة بنحو 40 % فضلوا نهج هاريس.

لائحة معدلة

على صعيد متصل، قدم الادعاء العام لائحة اتهامية معدلة ضد دونالد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، وأبقت اللائحة على التهم الأربع، لكنها باتت تأخذ في الاعتبار القرار، الذي أصدرته مؤخراً المحكمة العليا، وقضى بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة تحميه على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية.

وتقع اللائحة الاتهامية الجديدة في 36 صفحة، فيما السابقة كانت تقع في 45 صفحة، وقد حذفت منها مواد، شملها قرار المحكمة العليا، لكن نواة اللائحة الاتهامية بقيت نفسها، إذ إنها تشير إلى أن ترامب خسر انتخابات 2020، وكان مع ذلك مصمماً على البقاء في السلطة، وحاول تالياً قلب النتائج. ووصف ترامب اللائحة الاتهامية المعدلة بأنها عمل يائس يندرج في إطار ما يعتبره حملة اضطهاد يتعرض لها.

حكم قضائي

على صعيد ذي صلة صدر حكم على أول مثير للشغب اقتحم مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021 بالسجن لمدة 53 شهراً، بتهمة الإخلال بالنظام المدني وارتكاب جنح، وفقاً لما أعلنه ممثلون للادعاء. وقال ممثلو الادعاء، إن مايكل سباركس كان أول مثير للشغب يدخل مبنى الكابيتول الأمريكي، مستشهدين بأدلة.

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