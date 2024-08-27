42 ألف تدوينة.. كيف انقلب إيلون ماسك على الليبرالية بعد دعوة عشاء؟

المصدر: إعداد - حسين جمو

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شغل انتقال الملياردير إيلون ماسك من صفوف القناعات اليسارية القريبة من الحزب الديمقراطي، إلى تأييد دونالد ترامب والحزب الجمهوري، العديد من وسائل الإعلام الكبرى، لتفسير هذا الانزياح حيث الإجماع على ثلاثة أحداث مفصلية في السنوات الخمس الماضية، وهي وباء كورونا، واستثناء ماسك من دعوة عشاء رجال الأعمال إلى البيت الأبيض، ومحاولة اغتيال ترامب.

في مارس 2020 كان الذعر يخيم على العالم أجمع في بدايات قرارات الإغلاق العام لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وكانت لا تزال آفاق الحياة نفسها مجهولة، ووسائل الإعلام تنقل عن دراسات طبية أنباء مفزعة عن طبيعة الفيروس القاتل وشديد العدوى.

من كان يجرؤ على الوقوف في وجه ما يقرره علماء الطب والصحة في ذلك وأن يصف الذعر العالمي من الوباء بـ"الحماقة"؟ إنه إيلون ماسك وليس دونالد ترامب.

في 6 مارس 2020 كتب على حسابه في "تويتر" حينها: "الذعر المصاحب لفيروس كورونا غباء".

كان تفشي الجائحة بمثابة نقطة تحول. وتغريدته التي وصف فيها "ذعر فيروس كورونا" بالغباء هي أول تغريدة له تحصل على أكثر من مليون إعجاب وفق تحليل نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. ومن هذه التغريدة انزلق ماسك إلى عالم السياسة. فكان عليه أن يدافع عن وجهة نظره، وهذا يقوده إلى مواجهة أقوى تيار طبي عالمي في التاريخ الحديث، والتشكيك في إجراءات الإغلاق، وهذا ما قاده بعد سنوات إلى أن يصرح علناً بدعمه دونالد ترامب في سباق الرئاسة الحالي إلى البيت الأبيض.

تحليل مضمون

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الاثنين، تحليلاً لمضمون تدوينات ماسك منذ عام 2019 وحتى يوليو 2024.

نشر ماسك حوالي 13000 مرة هذا العام حتى نهاية شهر يوليو - وهو ما يقرب من نفس عدد المشاركات في عام 2023 بأكمله. أي حوالي 61 مشاركة يوميًا، مقارنة بتسع مشاركات في عام 2019.

إذا قرأت جميع مشاركاته على منصة "إكس" خلال السنوات الخمس والنصف الماضية - بما في ذلك المشاركات التي رد عليها - فإن هذا سيصل إلى حوالي 1.5 مليون كلمة. وبلغ مجموع الكلمات في مشاركات ماسك وحدها أكثر من 300000 دون احتساب الرموز التعبيرية.

لفهم التطور السياسي لأحد أغنى رجال العالم، رصدت الصحيفة ما يقرب من 42000 من أنشطة ماسك على إكس بين عام 2019 ونهاية يوليو، وهذا هو كل محادثاته تقريبًا خلال تلك الفترة، مع عدد صغير من الاستثناءات، مثل المنشورات التي حذفها.

وتظهر السنوات فارقاً كبيراً في المضمون. في عام 2024، كان لدى ماسك ما يقرب من 230 ضعف في التفاعلات الشهرية التي تحتوي على المصطلحات السياسية مقارنة بعام 2019. إنه رجل أعمال يكاد يتحول إلى ثري سياسي.

وللتعمق في تفاصيل هذا التحول، صنفت صحيفة وول ستريت جورنال يدويًا كل تغريدة كتبها ماسك في يوليو 2019. وكان ما يقرب من ثلثي التغريدات تدور حول السيارات أو الفضاء، وهما صناعتان أساسيتان لإمبراطورية ماسك التجارية. أما التغريدات القليلة التي تتعلق بقضايا حكومية أو وسائل الإعلام فكانت تتعلق عمومًا بمصالحه التجارية.

في يوليو 2024، كان ما يقرب من خُمس منشورات ماسك البالغ عددها 2200 تدوينة تتعلق بشركات الصواريخ والمركبات الكهربائية، أو تلك الصناعات. وكان ما يقرب من 60% من منشورات ماسك تدور حول السياسة أو وسائل الإعلام أو الأحداث الجارية أو القضايا الثقافية.

في عام 2021، اشتبك ماسك مرارا مع الرئيس بايدن والديمقراطيين الآخرين الذين اتهمهم بمعاملته وشركاته بشكل غير عادل. وقد انزعج ماسك عندما دعت إدارة بايدن فقط شركات صناعة السيارات ذات القوى العاملة النقابية إلى عشاء في البيت الأبيض حول السيارات الكهربائية في أغسطس 2021، باستثناء شركة تسلا. وهو ازدراء دفعه إلى القول لشبكة CNBC إنه يشعر بالتجاهل بشكل غير عادل. ومن المعروف أن الملياردير لديه حساسة شديدة منذ الطفولة من التجاهل والتنمر وقد عانى منهما وأثرتا فيه بعمق.

بحلول عام 2022، كان ماسك يقضي المزيد من الوقت في الخوض في قضايا سياسية واجتماعية حساسة.

في ذلك العام، عرض ماسك شراء تويتر. واتهم المنصة بـ "التحيز اليساري القوي" وقال إنه سيخفف من تعديل المحتوى باسم حرية التعبير إذا اشترى المنصة.

أكمل الاستحواذ في أكتوبر 2022 في صفقة قيمتها 44 مليار دولار. وقد أكسبته هذه الخطوة العديد من المعجبين بين المحافظين ومنتقدي منصات التواصل الاجتماعي الكبرى. تتعلق العديد من منشوراته الأكثر إعجابًا على الإطلاق بحرية التعبير واستحواذه على تويتر، حيث تلقى بعضها ملايين الإعجابات.

في تغريدة في مايو 2022، أوضح ماسك خصومته مع الديمقراطيين، مبرراً ذلك بشعوره تعرض شركاته للاستهداف والمعاملة غير العادلة.

بدأ ماسك أيضًا في التعبير عن المزيد من الآراء حول الشؤون الدولية، مثل الحرب في أوكرانيا، وأثار غضب الرئيس الأوكراني.

في عام 2023، رد ماسك على تغريدات أو اقتبسها أو أعاد تغريدها لقادة أجانب بارزين 18 مرة على الأقل، بما في ذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كانت سبعة تفاعلات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يعتبره الليبراليون في العالم أحد كبار قادة اليمين.

لقد أصبح ماسك مشغولاً بشكل متزايد بالقضايا التي كانت في قلب الحروب الثقافية الأمريكية على مدار العامين الماضيين، مثل الجنس والتنوع.

عمل ماسك على تضخيم فكرة أن الأشخاص البيض يشعرون بالذنب تجاه لون بشرتهم، وذلك ردًا على منشور تضمن مقطع فيديو لأشخاص سُئلوا عما إذا كانوا فخورين بكونهم بيضًا.

ومع قضاء ماسك المزيد من الوقت في التعامل مع الخلافات السياسية، فقد قام أيضًا في بعض الأحيان بتضخيم المحتوى التحريضي أو المؤامراتي. في عام 2022، في تغريدة تم حذفها لاحقًا، نشر رابطًا لمقال يحتوي على ادعاءات غير مثبتة حول الهجوم على زوج النائبة نانسي بيلوسي.

منذ العام الماضي، ذكر أكثر من 100 من منشور على حسابه الملياردير الليبرالي جورج سوروس، المعروف بمحاربته لليمين ومناهضته للجمهوريين. وقد أثارت بعض تعليقاته حول سوروس، إدانة من رابطة مكافحة التشهير.

وروج ماسك الادعاءات بأن اليسار والحزب الديمقراطي "يستورد الناخبين اليساريين للمستقبل" من خلال فتح الباب أمام الهجرة غير الشرعية، حيث يضطر معظم الوافدين الجدد إلى دعم اليسار لضمان مستقبل لهم في البلاد.

هذا العام، كانت الهجرة غير الشرعية نقطة محورية لهجمات ماسك ضد الديمقراطيين. وقد انتقد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بشأن هذه القضية.

كما أثار ناقوس الخطر بشأن المستويات المرتفعة للهجرة في الخارج، محذرًا من أن أوروبا تبدو متجهة نحو "حرب أهلية" ردًا على منشورات من المستخدمين على مدار العام الماضي تستشهد بالاضطرابات الاجتماعية. منذ يناير، ظهرت مصطلحات مثل "المهاجرين غير الشرعيين" و"المهاجرين" و"الحدود" وعبارات مماثلة في أكثر من 900 مرة في تدوينات ماسك.

بحلول شهر يوليو، كان ماسك ينشر كثيرًا عن ترامب وبايدن، حيث ذكر 15% من منشوراته اسم ترامب أو بايدن في ذلك الشهر. وأعلن دعمه لترامب بعد وقت قصير من إطلاق النار على الرئيس السابق في محاولة اغتيال فاشلة.

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