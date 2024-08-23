الفيضانات تعطّل 2025 برجاً للهواتف المحمولة في بنغلاديش

المصدر: د ب أ

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تعطل نحو 2025 برجاً للهواتف المحمولة، تديرها خمس شركات للهاتف المحمول، في 12 من 15 منطقة في الجزء الشمالي الشرقي من بنغلاديش بسبب الفيضانات، وتسبب ذلك في حدوث اضطرابات في خدمات شبكات الهاتف المحمول، حسب صحيفة «دكا تريبيون» التي تصدر في بنغلاديش اليوم.

وطبقاً لمعلومات صادرة عن إدارة الهندسة والعمليات في الهيئة التنظيمية للاتصالات في بنغلاديش، فإن نحو 16.7% من الأبراج، كانت خارج الخدمة حتى الساعة الخامسة مساء أمس، ومن بين 12 ألفاً و179 برجاً، ما زال عشرة آلاف و154 يعمل.

وكانت الحكومة البنغلاديشية قد أعلنت، أمس، أن نحو 3 ملايين شخص تقطعت بهم السبل من جراء الفيضانات العارمة التي ضربت شرق بنغلاديش.

وأسفرت الأمطار الغزيرة والمياه المتدفقة من المناطق الجبلية في أعلى المنبع عن فيضان ضفاف الأنهار المحلية، ما أدى إلى فيضانات عارمة.

وقال علي رضا، وهو مسؤول حكومي كبير، للصحفيين في دكا، إنه على مدى الأيام الماضية، أجلى رجال الإنقاذ نحو 75 ألف شخص إلى بر الأمان من بين ما يقدَّر بنحو 2.9 مليون شخص تضرروا من الفيضانات.

وأكد رضا وفاة شخصين من جراء الفيضانات، على الرغم من أن تقارير إعلامية محلية أشارت إلى ارتفاع عدد القتلى إلى أربعة أشخاص.

وغمرت مياه الفيضانات المنازل والأراضي الزراعية والطرق في مساحات شاسعة شرقي البلاد.

وقال محمد منير الزمان، وهو مسؤول بالسكك الحديدية، إن السلطات أوقفت خدمة السكك الحديدية بين العاصمة دكا ومدينة تشاتوجرام الساحلية، حيث غمرت المياه أجزاء كثيرة من خطوط السكك الحديدية.

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