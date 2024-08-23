روسيا تفتح قضية جنائية ضد مراسل لسي.إن.إن بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني

المصدر: رويترز

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أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي يوم الخميس فتح قضية جنائية ضد صحفي يعمل لدى شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية اتهمه بأنه عبر الحدود الروسية بشكل غير قانوني لتصوير تقرير داخل منطقة كورسك بعد توغل أوكراني عبر الحدود.

وقال الجهاز إن الصحفي اسمه نيك باتون والش، وهو بريطاني يعمل مراسلا رئيسيا للشؤون الأمنية الدولية لدى سي.إن.إن.

وأضاف أنه فتح قضايا مماثلة ضد اثنين من الصحفيين الأوكرانيين.

من جانبها، قالت الشبكة في بيان "خلال هذا الصراع قدم فريقنا تقارير واقعية محايدة تغطي المنظورين الأوكراني والروسي للحرب".

وأضافت "تمت دعوة فريقنا من قبل الحكومة الأوكرانية، إلى جانب صحفيين دوليين آخرين، ورافقه الجيش الأوكراني لرؤية الأراضي التي احتلها في الآونة الأخيرة. وهذا نشاط يتمتع بالحماية وفقا للحقوق الممنوحة للصحفيين بموجب اتفاقية جنيف والقانون الدولي".

وقال جهاز الأمن الروسي في بيان إن موسكو ستصدر قريبا مذكرة اعتقال دولية تتعلق بقضايا الصحفيين الثلاثة. وأضاف أن أقصى عقوبة لأي شخص تثبت إدانته بعبور الحدود بشكل غير قانوني هي السجن لخمس سنوات.

واستدعت روسيا دبلوماسيا أمريكيا كبيرا في موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع للاحتجاج على ما أسمته "أعمالا استفزازية" لصحفيين أمريكيين قدموا تقارير من منطقة كورسك.

وبدأ التوغل الأوكراني المباغت في كورسك، وهو الأكبر من نوعه لقوة أجنبية داخل روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، في السادس من هذا الشهر عندما عبر آلاف الجنود الأوكرانيين الحدود الغربية لروسيا.

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