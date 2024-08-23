في مؤتمر هاريس.. جمهوريون يهاجمون ترامب!

المصدر: واشنطن - وكالات

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شهد المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي في شيكاغو سيلاً من الانتقادات ضد دونالد ترامب، من نجوم الحزب مثل ميشال أوباما، لكن أيضاً من مجموعة من الجمهوريين المتمردين، الذين دعوا إلى التصويت لصالح كامالا هاريس. وقال جيف دانكن، النائب السابق لحاكم ولاية جورجيا، التي سعى فيها ترامب إلى قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020:

«سأكون واضحاً أمام أصدقائي الجمهوريين، الذين يشاهدونني في منزلهم. التصويت لكامالا هاريس لن يجعل منكم ديمقراطيين بل وطنيين». وأضاف أنه يخاطب ملايين الجمهوريين والناخبين المستقلين «الذين سئموا من اضطرارهم لإيجاد أعذار على تصريحات دونالد ترامب وتصرفاته».

ورأى جيف دانكن أن ترامب، الذي أدين جنائياً كما خضع مرتين لإجراءات عزل، يشكل تهديداً مباشراً للديمقراطية، مضيفاً: «في الآونة الأخيرة بات حزبنا أشبه بطائفة، طائفة تبجل مجرماً».بدورها وصفت الناطقة السابقة باسم البيت الأبيض أثناء عهد دونالد ترامب (2019 - 2020)، ستيفاني غريشام، رئيسها السابق بأنه كاذب بلا تعاطف ولا أخلاق ولا إخلاص للحقيقة، مضيفة: «رأيته عندما لا يكون أمام الكاميرات. في الكواليس ترامب يسخر من مناصريه، الذين يصفهم برجال الكهف».

كما ألقى جون جايلز، رئيس بلدية مدينة ميسا في ولاية أريزونا، والذي يصف نفسه جمهورياً منذ فترة طويلة، خطاباً لم يوفر فيه ترامب. وقال: «إن الحزب الجمهوري خطف من قبل متطرفين، وتم تحويله إلى طائفة»، مضيفاً: «إن حزب البطل جون ماكين، السناتور السابق لم يعد موجوداً».

وبث منظمو المؤتمر مقطع فيديو لناخبين سابقين لدونالد ترامب يشرحون فيه السبب وراء اختيارهم التصويت لكامالا هاريس في الانتخابات الحالية، وتحدثت أمام المؤتمر أيضاً، أوليفيا ترويي، المستشارة السابقة لنائب الرئيس مايك بنس لشؤون مكافحة الإرهاب.

هجوم

بدوره شن الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب، هجوماً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية، وهو الأول له في الهواء الطلق منذ تعرضه لمحاولة اغتيال قبل شهر. ومن خلف الزجاج المقاوم للرصاص اتهم الملياردير الجمهوري، نائبة الرئيس الديمقراطية، بأنها أكثر شخص يساري متطرف يدخل السباق الرئاسي، محذراً من أن ملايين الوظائف ستختفي فجأة إذا ما فازت بالانتخابات.

وأضاف ترامب مخاطباً الحشد: «مدخرات حياتكم ستختفي تماماً». وتابع: «في جميع أنحاء العالم كان خصومنا يعلمون أنه لا يمكن الاستخفاف بأمريكا عندما كنت القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، محذراً أنه إذا فازت كامالا فمن شبه المؤكد أننا سنشهد حرباً عالمية ثالثة».

قبول ترشيح

في الأثناء أطلق تيم والز، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، نداء حماسياً لتعبئة الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية، في الليلة الثالثة لمؤتمرهم الوطني في شيكاغو، وقال حاكم ولاية مينيسوتا بعد قبوله رسمياً ترشيح الحزب الديمقراطي له لمنصب نائب الرئيس: «سيكون لديكم الوقت للنوم عندما تموتون!

لم يبقى أمامنا إلا 76 يوماً، هذا لا شيء». وأكد أمام آلاف الناشطين المتحمسين أن مهمتنا بالنسبة لكل من يشاهدنا هي أن نعمل، وحثهم على إجراء مكالمات هاتفية وطرق الأبواب وتقديم التبرعات. وامتدح كامالا هاريس التي وصفها بالمرأة القوية، مضيفاً: «إنها تتمتع بخبرة واسعة وجاهزة لتولي منصب الرئيس».

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