بايدن: ترامب فاشل ومجرم مدان

المصدر: واشنطن - وكالات

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مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الأمريكي، بدأت الحمى تدب في أوصال المشهد مع احتدام الاستقطاب الحاد ومحاولات المرشحيْن حشد الأصوات، ففيما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالفاشل والمجرم المدان، انتقد ترامب خطاب بايدن قائلاً إنه ثرثرة مليئة بالأكاذيب، بينما شن أقطاب الحزب الديمقراطي، هجوماً عنيفاً على ترامب، لافتين إلى أحقية هاريس بقيادة البلاد نحو مستقبل طموح.

ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ودع بالدموع أكثر من نصف قرن بحياته السياسية في واشنطن، كامالا هاريس في مواجهتها دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفاً إياه بأنه فاشل.

وحض بايدن الأمريكيين في كلمة أمام المؤتمر العام الوطني للحزب الديمقراطي إلى اختيار مدعية عامة في المكتب البيضوي، بدلاً من مجرم مدان. وأضاف: هل أنتم مستعدون للتصويت من أجل الحرية؟ هل أنتم مستعدون للتصويت من أجل الديمقراطية وأمريكا؟ اسمحوا لي أن أسألكم: هل أنتم مستعدون لانتخاب كامالا هاريس وتيم والز؟

وظهرت المرشحة الرئاسية الديمقراطية، كامالا هاريس على نحو مفاجئ في المؤتمر الوطني للحزب، حيث تعهدت بهزيمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر. وقالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في كلمة مقتضبة في افتتاح المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو: نحن ممتنون إلى الأبد للرئيس جو بايدن.

وأضافت هاريس وسط هتافات الحاضرين: أريد أن أبدأ بالاحتفاء برئيسنا الرائع جو بايدن.. جو، شكراً لك على قيادتك التاريخية وعلى خدمتك أمتنا مدى الحياة، دعونا نقاتل من أجل المُثل العزيزة علينا، ودعونا لا ننسى أبداً: عندما نقاتل، ننتصر!

هجوم ديمقراطي

إلى ذلك، رحب الديمقراطيون بمرشحتهم الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، إذ حظيت بتصفيق حار عندما صعدت إلى المنصة. وقالت كلينتون: قصة حياتي وتاريخ بلادنا هي أن التقدم ممكن، لكنه غير مضمون.

وأشادت ببايدن لجلبه اللياقة والكرامة والكفاءة إلى البيت الأبيض. وقالت كلينتون: والآن، نكتب فصلاً جديداً في قصة أمريكا.. تتمتع كامالا بالشخصية والخبرة والرؤية لقيادتنا إلى الأمام. ووجهت كلينتون عدة انتقادات لمنافسها السابق.

وقالت وسط ضحكات الحضور: لقد نام دونالد ترامب في أثناء محاكمته، وعندما استيقظ، صنع تاريخاً يليق به، حيث أصبح أول شخص يترشح للرئاسة ولديه 34 إدانة بجرائم جنائية.

ودعت كلينتون التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري دونالد ترامب قبل ثماني سنوات، الأمريكيين إلى تجسيد حلمها في الخامس من نوفمبر، موعد الانتخابات المقبلة، وتحطيم أعلى وأكثر الأسقف الزجاجية صعوبة من خلال التصويت لكامالا هاريس.

ومن المنتظر أن يدعم الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عبر المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، وتأكيده كونها تشكل ضمانة لمستقبل الحزب، والشخص المناسب لقيادة البلاد نحو مستقبل طموح.

وكتب أوباما عبر منصة «إكس» قبل توليه الكلام في شيكاغو لحشد الدعم والحماسة لحملة هاريس ومنع وصول دونالد ترامب إلى السلطة لولاية رئاسية ثانية: إنه لشعور جميل أن أكون في دياري، في شيكاغو.

ثرثرة وأكاذيب

في المقابل، انتقد دونالد ترامب خطاب بايدن، واصفاً الخطاب بأنه غاضب وثرثرة. وقال ترامب على منصة «تروث سوشيال»: خطاب غاضب مليء بالثرثرة والأكاذيب، بايدن نسب لنفسه الفضل في كل شيء حدث خلال إدارة ترامب، وواصل القول إنه أدى بشكل أفضل في التضخم والوظائف.

وهاجم ترامب بايدن بسبب الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان، ومعالجته لأزمة فيروس كورونا، ومعالجته للهجرة غير الشرعية.

كما قال ترامب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»، إن هاريس لن تشارك في مناظرة على قناة فوكس نيوز يجري بحث عقدها في الرابع من سبتمبر. كما نشر ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً معدّلة توحي بأنّه سيحصل على دعم تايلور سويفت ومحبيها الكثر قبل الانتخابات الرئاسية.

ونشر الرئيس الجمهوري السابق، صوراً مُعدّلة، قال أحد الخبراء إن بعضها أُنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي، توحي بأن المغنية ومحبيها المعروفين باسم سويفتيز، سيدعمون حملته. وفي منشور عبر منصته «تروث سوشيال» يُظهر تايلور سويفت وهي تطلب من محبيها التصويت لترامب، كتب الرئيس السابق: أقبل.

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