بعد أقل من 24 ساعة.. أمريكا تسحب تفاؤلها بنتانياهو بسبب تصريحاته "غير البنّاءة"

المصدر: وكالات

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اعتبر مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن تصريحات نتانياهو "المتشددة" في شأن غزة "غير بناءة"، وقال إن "البيانات المتطرفة" مثل تلك التي يطلقها نتنياهو غير بناءة فيما يخص التوصل لوقف إطلاق النار وتهدد سير المحادثات.

كما انتقد المسؤول أميركي، الثلاثاء، تصريحات "متشددة" نسبت الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول استمرار سيطرة إسرائيل على محور "فيلادلفيا" بين قطاع غزة ومصر، مؤكداً أنها لا تساعد في التوصل الى وقف لإطلاق النار مع حماس.

وقال المسؤول الكبير الذي يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته بالشرق الأوسط، طالباً عدم كشف هويته، إن "تصريحات متشددة مماثلة ليست بناءة للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار".

مضيفاً: إذا وافقت حماس على مقترح سد الفجوات فإن واشنطن تتوقع إجراء محادثات إضافية بشأن تفاصيل تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، أمس، إن إسرائيل قبلت مقترحاً لسد فجوة الخلافات التي تعيق وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن، ودعا حركة حماس إلى القيام بالأمر نفسه.

ويواصل بلينكن حالياً مهمته العاجلة التاسعة إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عشرة أشهر، حيث وصل إلى قطر مساء اليوم، للدفع باتّجاه التوصل لهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في الحرب الدائرة بينهما في غزة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وسيلتقي بلينكن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إطار جولة قادته إلى إسرائيل ومصر.

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