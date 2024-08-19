نتائج صادمة لسوء التغذية في المنطقة تشمل 77 مليون طفل في سن المدرسة.. والسُمنة تغلب على النساء

المصدر: البيان

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كشفت إحصائية دولية اليوم أرقاماً صادمة عن تأثيرات سوء التغذية في المنطقة العربية حيث يعاني 77 مليون طفل ويافع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شكلا من أشكال سوء التغذية بسبب الأزمات.

وحددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، اتجاها استراتيجيا جديدا لمعالجة مجموعة متنوعة من مشاكل التغذية والدوافع الكامنة وراءها في واحدة من أكثر المناطق تقلبا وانعداما للأمن الغذائي في العالم، على حد وصفها. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشمل 20 في إحصائية اليونيسيف، هي الدول العربية باستثناء الصومال وموريتانيا، ومن خارج المنطقة العربية تشمل إيران.

في التفاصيل، يعاني ما لا يقل عن 77 مليون طفل - أو 1 من كل 3 - في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شكل من أشكال سوء التغذية، وفقًا للاتجاه الاستراتيجي الإقليمي للتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أطلقته اليونيسف اليوم في عمّان.

وجد التحليل الجديد أن 55 مليون طفل في المنطقة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مع ارتفاع هذه الأشكال من سوء التغذية بين الأطفال في سن المدرسة في جميع البلدان العشرين في المنطقة. ويعاني واحد من كل ثلاثة أطفال ويافعين في سن المدرسة من زيادة الوزن والسمنة.

كما يعاني 24 مليون طفل آخرين من نقص التغذية، بما في ذلك التقزم والهزال والنحافة.

في السنوات العشرين الماضية، تم إحراز تقدم في الحد من انتشار التقزم على المستوى الإقليمي - أو انخفاض الطول بالنسبة للعمر - وهو مؤشر على سوء التغذية المزمن لدى الأطفال دون سن 5 سنوات. ومع ذلك، لا تزال المشكلة قائمة على نطاق واسع، مما يؤثر على 10 ملايين طفل دون سن 5 سنوات في المنطقة.

ولفتت المنظمة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عبئًا ثلاثيًا متزايد التعقيد من سوء التغذية حيث يقوض نمو وتطور وإمكانات أطفالها في المستقبل.

وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خُضُر: "يتلقى فقط ثلث الأطفال الصغار الأطعمة المغذية التي يحتاجون إليها للنمو والتطور والازدهار. هذه إحصائية صادمة في عام 2024 وتخاطر بأن تصبح أسوأ مع استمرار النزاعات والأزمات والتحديات الأخرى في منطقتنا".

وأوضحت أن أزمة سوء التغذية المتفاقمة في المنطقة مدفوعة بما يتم إطعام الأطفال وكيف، وضعف الوصول إلى الأطعمة المغذية والمياه النظيفة والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات الأساسية، وانتشار الأطعمة الرديئة الرخيصة وغير الصحية الغنية بالملح والسكر والدهون. إن سوء التغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشكل تحدياً كبيراً. فهو يحدث في ظل خلفية معقدة من الأزمات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تحرم الأطفال من حقهم في الطعام المغذي وتحد من الوصول الإنساني إلى المجتمعات الأكثر هشاشة.

وذكرت أنه من الأزمات الناجمة عن الأزمات مثل الجوع وهزال الأطفال في السودان واليمن، إلى الأعباء المزدوجة المتمثلة في تقزم الأطفال وزيادة الوزن في مصر أو ليبيا، فإن كل سياق يتطلب استجابة مخصصة تركز على أشكال سوء التغذية في هذا السياق بالتحديد والأسباب الكامنة وراءها.

وتؤثر العديد التحديات على النساء في سن الإنجاب، حيث تعاني 9 ملايين أو 5 في المئة من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نقص الوزن و114 مليون أو 68 في المئة من النساء يعانين من زيادة الوزن والسمنة.

وفي 17 دولة في المنطقة، يتجاوز انتشار زيادة الوزن والسمنة بين النساء البالغات 60 في المئة، وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 45 في المئة.

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