جزيرة جيجو الكورية تدخل نطاق تأثير إعصار "جونغداري"

المصدر: وام

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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في جزيرة جيجو السياحية الواقعة جنوب جمهورية كوريا ، أنه من المتوقع أن تدخل الجزيرة في نطاق تأثير إعصار "جونغداري" ابتداء من يوم غد “الثلاثاء”.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية في جيجو، اليوم “الإثنين”، أن الإعصار يقع في المياه على بعد حوالي 360 كيلومترا جنوب غرب محافظة أوكيناوا باليابان، ويتحرك إلى الجنوب الغربي بسرعة بطيئة تبلغ 10 كيلومترات في الساعة، فيما تبلغ سرعة الرياح القصوى بالقرب من المركز 18 مترا في الثانية.

وتتوقع الوكالة أن يضعف الإعصار ويتحول إلى منخفض استوائي في غضون 48 ساعة، مشيرة إلى أن جزيرة جيجو ستشهد أمطارا ابتداء من فجر يوم غد وتستمر حتى يوم 21 أغسطس، تتراوح بين 30 - 80 ملم، وقد تسجل أكثر من 100 ملم في بعض أنحاء الجزيرة.

ودعت الوكالة إلى توخي الحذر فيما يتعلق بالسلامة وإدارة المرافق حيث تتوقع أن تتلقى بعض الأجزاء أمطارا تبلغ أكثر من 30 ملم في الساعة ما بين ظهر يوم 20 وصباح يوم 21 أغسطس .. كما قد يكون الإعصار مصحوبا برياح قوية تصل سرعتها اللحظية إلى 20 مترا في الثانية بعد ظهر يوم غد في بعض أجزاء الجزيرة.

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