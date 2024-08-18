فيضانات في النمسا وأمريكا ونيبال وإسبانيا

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت ولاية «النمسا السفلى»، أمس، مدينة «هولابرون»، منطقة كوارث، بسبب هطول الأمطار الرعدية الغزيرة، التي أدت إلى حدوث فيضانات وأضرار جسيمة.

وأعلن الدفاع المدني القيام بعمليات إخلاء وإيواء للمتضررين في مبنى البلدية، بعدما بلغ ارتفاع المياه نحو المتر في بعض المناطق.

وفي الولايات المتحدة اجتاح الإعصار إرنستو برمودا في ساعة مبكرة، أمس، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي. وجاء في بيان أصدره المركز الأمريكي للأعاصير أنه من المتوقع أن يسبب الإعصار «فيضانات ساحلية كبيرة في برمودا»، محذراً من «أمواج عاتية ومدمرة»، وقال المركز: «إن هذه الأمطار قد تؤدي إلى فيضان مباغت، ما يهدد حياة السكان ولا سيما المناطق المنخفضة في الجزيرة». وحرمت العاصفة نحو 26 ألف مشترك من الكهرباء، يمثلون أكثر من 70 % من زبائن المؤسسة في الجزيرة، التي تعد 64 ألف نسمة.

وفي نيبال تبين أن فيضانات اجتاحت قرية في منطقة إيفرست الجمعة نجمت عن انكسار جليد إحدى البحيرات الجليدية، بحسب ما أفادت، أمس، السلطات المحلية وكذلك عدد من الخبراء، في مثال جديد على آثار ظاهرة الاحترار المناخي في الجبال العالية.

ورأى الخبراء أن هذا الفيضان مثال صارخ على «التأثير الكارثي» لارتفاع درجات الحرارة في العالم على السكان الذين يسهمون بشكل محدود جداً في ذلك، من خلال تسببهم بانبعاث كميات قليلة جداً فحسب من غازات الدفيئة.

وجرفت سيول من المياه المتجمدة الجمعة نحو 14 مبنى، على الأقل من بينها سبعة منازل. وأوضح المركز الدولي لتنمية الجبال أن هذا الفيضان «نتج من انكسار بحيرة ثيانبو الجليدية».

وفي إسبانيا ضربت عواصف شديدة جزيرة مينوركا إحدى جزر البليار الإسبانية، ما أدى إلى غمر المنازل والشوارع في بلدية إس ميركادال بالمياه. وذكرت وسائل إعلام أن الفيضانات جرفت السيارات في بلدة ألايور، فيما تسببت العواصف في إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطار بالما.

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