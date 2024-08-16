ترامب: مساحة إسرائيل صغيرة وطالما فكّرت في توسيعها

المصدر: وكالات

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كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تفكيره مراراً في دعم توسيع رقعة إسرائيل، مؤكداً أنه يرى مساحة دولتها صغيرة.

وقال ترامب، في تصريح نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية، إن «مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخريطة، ولطالما فكّرت كيف يمكن توسيعها».

وقال مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، اليوم، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال أحدث لقاءاتهما في يوليو، إنهاء الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة في أسرع وقت، مشيراً إلى أنه انتقد أيضاً المطالبات بوقف إطلاق النار.

وقال، خلال مؤتمر صحفي اليوم: «إنه يعرف ما يفعله.. شجعته على إنهاء ذلك... يجب أن ينتهي الأمر بسرعة، لكن بانتصار.. حقق انتصارك وأنْهِ المسألة. يجب أن يتوقف ذلك.. يجب أن يتوقف القتل».

وكان ترامب يشير إلى اجتماعه مع نتنياهو بمقر إقامته في أواخر يوليو، عندما زار نتنياهو الولايات المتحدة.

والتقى في ذلك الوقت أيضاً الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس.

وفي وقت لاحق اليوم، انتقد ترامب دعوات بايدن وهاريس التي استمرت شهوراً لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال: «منذ البداية، تعمل هاريس على تكبيل يد إسرائيل خلف ظهرها، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار.. تطالب على الدوام بوقف إطلاق النار».

وأضاف أن ذلك "ليس من شأنه إلا منح حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد على غرار هجوم السابع من أكتوبر».

وتعهد بأن يقدم لإسرائيل الدعم الذي تحتاج إليه للانتصار، متابعاً: «لكنني أريدهم أن ينتصروا بسرعة».

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