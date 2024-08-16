تحطم قاذفة استراتيجية روسية من نوع "تو 22" في سيبيريا

المصدر: وكالات

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تحطمت طائرة قاذفة استراتيجية روسية من نوع "تو 22 إم 3" في مقاطعة إيركوتسك بجنوب سيبيريا، يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها الأربعة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن الطائرة تحطمت أثناء تنفيذها تحليقًا روتينيًا في منطقة غير سكنية، دون أن تتسبب بأي دمار على الأرض.

وأضافت الوزارة أن البيانات الأولية تشير إلى أن الحادث كان ناجمًا عن عطل فني.

وقال حاكم منطقة إركوتسك في سيبيريا الروسية، إيجور كوبزيف، إن أفراد الطاقم الأربعة تمكنوا من القفز، لكن أحدهم توفي وتم نقل الآخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات.

كما أكد الحاكم إخماد الحريق في مكان تحطم الطائرة بسرعة.

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