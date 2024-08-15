تفجير نوردستريم.. مغامرة بدأت في سهرة ثم رحلة على يخت أوكراني.. لماذا لم يلتزموا بتعليمات "سي آي أيه"؟

المصدر: إعداد - حسين جمو

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في الساعات الأولى من صباح 26 سبتمبر 2022، سادت أجواء اندلاع حرب عالمية إثر تفجيرات دمرت خط أنابيب نوردستريم الروسي لنقل النفط إلى ألمانيا.

حبس العالم أنفاسه، وتبادل السياسيون الاتهامات، وأجمعت الرواية الغربية على اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراء التفجير الذي لم يعطل فقط إمدادات الطاقة إلى أوروبا على نحو مفاجئ، إنما كان على وشك تأسيس بيئة مواجهة بين روسيا والغرب أكثر خطورة من الحرب الروسية في أوكرانيا.

"سي آي أيه" وعلماء الزلازل

التقط علماء الزلازل الإسكندنافيون إشارات تشير إلى زلزال تحت الماء أو ثوران بركاني على بعد مئات الأميال، بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية. وقد نجمت عن ثلاثة انفجارات قوية وأكبر إطلاق مسجل للغاز الطبيعي على الإطلاق، وهو ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية في الدنمارك.

قبل أن يتمكن علماء الزلازل من تفسير ما جرى، كانت الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) أسرع منهم في استيعاب ما حصل، فقبل شهور علمت "سي آي أيه" بمخطط أوكراني لتفجير أنابيب نوردستريم التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تحقيق مطول تفاصيل العملية وأسرارها، وفق وجهة نظر تضع المسؤولية على مجموعة من الضباط ورجال الأعمال الأوكرانيين الذين تصرفوا بمبادرة ذاتية، وتجاهلوا تحذيراً من "سي آي أيه" بضرورة عدم تنفيذ المخطط.

سهرة حافلة!

في مايو 2022، اجتمع عدد قليل من كبار الضباط العسكريين ورجال الأعمال الأوكرانيين للاحتفال بنجاح بلادهم في وقف القوات الروسية. وتحت تأثير الكحول والحماس الوطني، اقترح أحدهم خطوة غير مسبوقة: تدمير نورد ستريم.

كانت خطوط الأنابيب المزدوجة للغاز الطبيعي التي تحمل الغاز الروسي إلى أوروبا توفر مليارات الدولارات لآلة الحرب الروسية. ما هي الطريقة الأفضل لجعل فلاديمير بوتن يدفع الثمن؟ طرح هؤلاء الأشخاص على أنفسهم السؤال وأجابوا عنه بمخطط التفجير.

بعد أكثر من أربعة أشهر بقليل، في الساعات الأولى من صباح 26 سبتمبر، هزت ثلاثة انفجارات قوية خط الأنابيب في عرض البحر.

كانت هذه العملية واحدة من أكثر أعمال التخريب جرأة في التاريخ الحديث، على حد وصف "وول ستريت جورنال" حيث أدت إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا - وهو هجوم على البنية التحتية الحيوية والذي يمكن اعتباره عملاً حربيًا بموجب القانون الدولي. ودارت النظريات حول من كان مسؤولاً. هل كانت وكالة المخابرات المركزية؟ هل كان بوتين نفسه هو الذي وضع الخطة موضع التنفيذ؟

يخت وامرأة.. ثم التنفيذ

تكلفت العملية الأوكرانية حوالي 300 ألف دولار، وفقًا للأشخاص الذين شاركوا فيها. وشملت يختا صغيرا مستأجرا مع طاقم مكون من ستة أفراد، بما في ذلك الغواصين المدنيين المدربين. ساعد وجود امرأة ضمن الفريق في خلق الوهم بأنهم مجموعة من الأصدقاء في رحلة بحرية ترفيهية.

قال أحد الضباط الذين شاركوا في العملية التخريبية: "أضحك دائمًا عندما أقرأ تكهنات وسائل الإعلام حول بعض العمليات الضخمة التي تنطوي على أجهزة سرية وغواصات وطائرات بدون طيار وأقمار صناعية. لقد ولد الأمر برمته من سهرة شراب وعزيمة حديدية لمجموعة من الذين امتلكوا الشجاعة للمخاطرة بحياتهم من أجل بلدهم".

بحسب ضابط شارك في الخطة وثلاثة أشخاص مطلعين عليها، وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البداية على الخطة. ولكن عندما علمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بها لاحقًا وطلبت من الرئيس الأوكراني وقفها، أمر زيلينسكي بوقفها، وفقًا لهؤلاء الأشخاص.

تحدثت "وول ستريت جورنال" إلى أربعة مسؤولين كبار في الدفاع والأمن الأوكرانيين شاركوا في المؤامرة أو كان لديهم معرفة مباشرة بها. وقالوا جميعًا إن خطوط الأنابيب كانت هدفًا مشروعًا في حرب أوكرانيا الدفاعية ضد روسيا.

تم تأكيد أجزاء من روايتهم من خلال تحقيق أجرته الشرطة الألمانية لمدة عامين تقريبًا في الهجوم، والذي حصل على أدلة بما في ذلك البريد الإلكتروني والاتصالات عبر الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية، بالإضافة إلى بصمات الأصابع وعينات الحمض النووي من فريق التخريب. لم يربط التحقيق الألماني الرئيس زيلينسكي بشكل مباشر بالعملية السرية.

قال الجنرال زالوزني، سفير أوكرانيا الحالي لدى المملكة المتحدة، في رسالة نصية إنه لا يعرف شيئًا عن أي عملية من هذا القبيل وأن أي اقتراح بخلاف ذلك هو "مجرد استفزاز". وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية غير مخولة بإجراء مهام خارجية، وبالتالي لم يكن ليشارك.

بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مايو 2022 بين رجال الأعمال والضباط العسكريين الأوكران، تم الاتفاق على أن يمول الأول المشروع ويساعد في تنفيذه، لأن الجيش لم يكن لديه أموال وكان يعتمد بشكل متزايد على التمويل الأجنبي في صد هجوم جاره العملاق. وسوف يشرف على المهمة جنرال حالي يتمتع بخبرة في العمليات الخاصة، والتي وصفها أحد المشاركين بأنها "شراكة بين القطاعين العام والخاص". وسوف يقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال الرفيع زالوزني.

زيلنسكي والمخابرات الهولندية

في غضون أيام، وافق زيلينسكي على الخطة، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين. تم اتخاذ جميع الترتيبات شفهيًا، ولم يتركوا أي أثر ورقي.

لكن في الشهر التالي، علمت وكالة الاستخبارات العسكرية الهولندية MIVD بالمؤامرة وحذرت وكالة المخابرات المركزية، وفقًا لعدة أشخاص مطلعين على التقرير الهولندي. ثم أبلغ المسؤولون الأمريكيون ألمانيا على الفور، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وألمان.

قال مسؤولون أمريكيون إن وكالة المخابرات المركزية حذرت مكتب زيلينسكي من وقف العملية. ثم أمر الرئيس الأوكراني زاليجني بوقفها، وفقًا لضباط ومسؤولين أوكرانيين مطلعين على المحادثة وكذلك مسؤولي استخبارات غربيين. لكن الجنرال تجاهل الأمر، وعدل فريقه الخطة الأصلية، وفقًا لهؤلاء الأشخاص.

جند الجنرال المكلف بقيادة العملية بعض كبار ضباط العمليات الخاصة في أوكرانيا ذوي الخبرة في تنظيم مهام سرية عالية الخطورة ضد روسيا للمساعدة في تنسيق الهجوم.

كان أحدهم رومان تشيرفينسكي، العقيد الذي خدم سابقًا في جهاز الأمن والمخابرات في أوكرانيا.

ويحاكم تشيرفينسكي حاليا في أوكرانيا بتهم غير ذات صلة. وفي يوليو، أُطلق سراحه بكفالة بعد أكثر من عام في الاحتجاز. وعندما تم الاتصال به بعد إطلاق سراحه، رفض التعليق على قضية نورد ستريم، قائلا إنه غير مخول بالحديث عنها.

وفي مقابلة إذاعية لاحقة، قال إن التخريب كان له تأثيران إيجابيان على أوكرانيا: فقد ساعد في إضعاف قبضة روسيا على الدول الأوروبية التي تدعم كييف، وترك لموسكو طريقا رئيسيا واحدا فقط لتوجيه الغاز إلى أوروبا، وهو خطوط الأنابيب التي تعبر أوكرانيا. وعلى الرغم من الحرب، تجمع أوكرانيا رسوم عبور مربحة للنفط والغاز الروسي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات سنويا.

درس تشيرفينسكي وفريق التخريب في البداية خطة أقدم وأكثر تعقيدا لتفجير خط الأنابيب، والتي صاغها خبراء الاستخبارات الأوكرانيون والغربيون بعد غزو روسيا لأوكرانيا لأول مرة في عام 2014، وفقا لأشخاص مطلعين على المؤامرة.

بعد رفض هذه الفكرة بسبب تكلفتها وتعقيدها، استقر المخططون على استخدام قارب شراعي صغير وفريق مكون من ستة أفراد - مزيج من الجنود العاملين المخضرمين والمدنيين ذوي الخبرة البحرية - لتفجير خطوط الأنابيب التي يبلغ طولها 700 ميل والتي تقع على عمق أكثر من 260 قدمًا تحت سطح البحر.

في سبتمبر 2022، استأجر المخططون يختًا ترفيهيًا بطول 50 قدمًا يسمى أندروميدا في مدينة روستوك الساحلية على بحر البلطيق في ألمانيا. تم تأجير القارب بمساعدة وكالة سفر بولندية أنشأتها المخابرات الأوكرانية كغطاء للمعاملات المالية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وفقًا لضباط أوكرانيين وأشخاص مطلعين على التحقيق الألماني.

فريق التفجير

قال أشخاص مطلعون على التحقيق الألماني إن أحد أفراد الطاقم، وهو ضابط عسكري في الخدمة الفعلية كان يقاتل في الحرب، كان قائدا متمرسا، وكان أربعة منهم غواصين ذوي خبرة في أعماق البحار. وكان الطاقم يضم مدنيين، أحدهم امرأة في الثلاثينيات من عمرها تدربت بشكل خاص كغواصة. وقد تم اختيارها بعناية فائقة لمهاراتها ولكن أيضًا لإضفاء المزيد من المصداقية على تنكر الطاقم كأصدقاء في إجازة، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على التخطيط.

أخذ القائد إجازة قصيرة من وحدته، التي كانت تقاتل على الجبهة في جنوب شرق أوكرانيا، وأبقى قائده في الظلام، وفقًا لاثنين من الأوكرانيين المطلعين.

انطلق الطاقم مسلحًا فقط بمعدات الغوص والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسونار محمول وخرائط مفتوحة المصدر لقاع البحر توضح موقع خطوط الأنابيب. عمل الغواصون الأربعة في أزواج، حسب تفاصيل التحقيق الألماني. عملوا في المياه الجليدية المظلمة، وتعاملوا مع متفجرات قوية تُعرف باسم HMX تم توصيلها بمفجرات يتم التحكم فيها بمؤقت. إن كمية صغيرة من المتفجرات الخفيفة ستكون كافية لتمزيق الأنابيب ذات الضغط العالي.

إن قضاء 20 دقيقة على هذا العمق يتطلب حوالي ثلاث ساعات من الضغط، ويجب على الشخص الامتناع عن الغوص لمدة 24 ساعة على الأقل أو المخاطرة بإصابة خطيرة.

أجبر الطقس العاصف الطاقم على التوقف بشكل غير مخطط له في ميناء ساندهامن السويدي. أسقط أحد الغواصين عن طريق الخطأ جهازًا متفجرًا في قاع البحر. قال شخصان مطلعان على العملية إن الطاقم ناقش لفترة وجيزة ما إذا كان سيلغى العملية بسبب سوء الأحوال الجوية ولكن العاصفة سرعان ما هدأت.

في أعقاب الهجوم، الذي أطاح بثلاثة من الأنابيب الأربعة التي تشكل خطوط الأنابيب، ارتفعت أسعار الطاقة. سارعت ألمانيا ودول أخرى إلى تأميم شركات الطاقة التي تتعامل مع الغاز الروسي ولكنها انهارت بعد تدمير خطوط الأنابيب. حتى اليوم تدفع ألمانيا حوالي مليون دولار يوميًا وحدها لاستئجار محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال أو LNG، والتي حلت جزئيًا فقط محل تدفقات الغاز الروسي التي ينقلها نورد ستريم.

أرسلت ألمانيا والدنمارك والسويد والولايات المتحدة، من بين دول أخرى، سفن حربية وغواصين وطائرات بدون طيار وطائرات تحت الماء للتحقيق في المنطقة المحيطة بتسربات الغاز.

انتقد زيلينسكي زالوزني، لكن الجنرال تجاهل انتقاداته. أخبر زيلينسكي أن فريق التخريب، بمجرد إرساله، أصبح معزولًا عن العالم الخارجي ولا يمكن استدعاؤه لأن أي اتصال بهم يمكن أن يعرض العملية للخطر.

قال ضابط كبير مطلع على المحادثة: "لقد قيل له إنه مثل طوربيد - بمجرد إطلاقه على العدو، لا يمكنك سحبه مرة أخرى".

مناقشات استخباراتية

بعد أيام من الهجوم، في أكتوبر 2022، تلقت المخابرات الخارجية الألمانية بلاغا ثانيا حول المؤامرة الأوكرانية من وكالة المخابرات المركزية، التي نقلت مرة أخرى تقريرًا من وكالة الاستخبارات العسكرية الهولندية MIVD. وقد قدمت رواية مفصلة للهجوم، بما في ذلك نوع القارب المستخدم والطريق المحتمل الذي سلكه الطاقم، وفقًا لمسؤولين ألمان وهولنديين.

وقال مسؤولان هولنديان إن هولندا بنت قدرة عميقة على جمع المعلومات الاستخباراتية في أوكرانيا وروسيا بعد أن أسقطت الميليشيات شبه العسكرية المدعومة من روسيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية قادمة من أمستردام فوق شرق أوكرانيا.

وبسبب القواعد التي تحكم تبادل المعلومات الاستخباراتية السرية، لم يُسمح للشرطة الألمانية التي تحقق في القضية بالاطلاع على التقرير الهولندي الذي ربط زالوزني والجيش الأوكراني بالهجوم، لكن مسؤولي الاستخبارات أبلغوهم بذلك.

استجوب المحققون الألمان العشرات من الشهود المحتملين، ومسحوا قاع البحر حول الانفجارات وغربلوا كميات كبيرة من البيانات بما في ذلك الاتصالات الرقمية وسجلات السفر والمعاملات المالية.

التنظيف.. خطأ طاقم التفجير

أهمل طاقم التخريب تنظيف اليخت أندروميدا، مما سمح للمحققين الألمان بالعثور على آثار متفجرات وبصمات أصابع وعينات من الحمض النووي للطاقم.

حدد المحققون لاحقًا أرقام هواتفهم المحمولة وهاتفهم الفضائي إيريديوم. وقد سمحت لهم هذه البيانات بإعادة بناء الرحلة بأكملها للقارب، الذي رسا في ألمانيا والدنمارك والسويد وبولندا. وسعت السلطات الأمريكية إلى الحصول على أمر قضائي للحصول من "جوجل" على رسائل البريد الإلكتروني التي استخدمها رجل أعمال أوكراني لتأجير القارب، وسلمتها إلى الألمان. وكان رجل الأعمال الأوكراني قد اتصل بعدد من شركات تأجير القوارب في السويد وكذلك في ألمانيا، بدءًا من منتصف مايو 2022.

ثم قام المحققون بتحليل حركة مرور الهواتف المحمولة بالكامل في المناطق التي يقع فيها القارب، وفحصوا آلاف الاتصالات لتصفية البيانات ذات الصلة.

في مرحلة ما، فوجئوا باكتشاف أن آلاف الهواتف المحمولة الألمانية كانت نشطة في ميناء ساندهامن السويدي الصغير، والذي كان شبه فارغ في الوقت الذي كان القارب يحتمي فيه من عاصفة.

وتبين لاحقا أن سفينة سياحية ضخمة تابعة لشركة سياحية مرت بالمكان واتصلت هواتف الركاب الألمان لفترة وجيزة بعمود الهاتف الخلوي المحلي.

وواجهوا صعوبة في مرحلة ما في تأمين تعاون السلطات البولندية على الرغم من حقيقة أن المخربين استخدموا بولندا جزئيا كقاعدة لوجستية وتوقفوا في ميناء كولوبرزيج البولندي.

أبلغ مسؤول ميناء يشتبه في طاقم اليخت الشرطة. وتحقق حرس الحدود البولندي من هوية الطاقم، الذين قدموا جوازات سفر من أعضاء الاتحاد الأوروبي. وقال أشخاص مطلعون على التحقيق إنهم سُمح لهم بمواصلة الإبحار شمالا، حيث زرعوا بقية الألغام. ووجدوا أن الميناء بأكمله كان مغطى بمراقبة فيديو مكثفة. ومع ذلك، وعلى الرغم من تاريخ التعاون الوثيق بين وارسو وبرلين في الأمور المتعلقة بالشرطة، رفض المسؤولون البولنديون في البداية تسليم لقطات كاميرات المراقبة للميناء.

بحلول نوفمبر 2022، رجح المحققون الألمان أن الأوكرانيين هم من يقفون وراء الانفجار.

أطاح زيلينسكي بزالوزني من منصبه العسكري، قائلاً إن هناك حاجة إلى إعادة تنظيم لإعادة تشغيل المجهود الحربي. تم تعيين زالوزني، الذي يُنظر إليه محليًا على أنه منافس سياسي محتمل، لاحقًا سفيرًا لأوكرانيا لدى المملكة المتحدة، وهو المنصب الذي يمنحه الحصانة من الملاحقة القضائية.

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