أوكرانيا تعلن «إدارة عسكرية» في كورسك الروسية وتخطط لسيطرة طويلة الأمد

المصدر: البيان، وكالات

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كشفت أوكرانيا، اليوم، عن أول إجراء إداري لها في كورسك الروسية بعد نحو عشرة أيام من التوغل المضاد المفاجئ، وسط استمرار الجهود الروسية المكثفة لإيقاف هذا الهجوم ورده على أعقابه بدون تأخير عمليتها العسكرية الواسعة داخل الأراضي الأوكرانية.

في التفاصيل، أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي إقامة إدارة عسكرية في منطقة كورسك حيث تشن قواته هجوما غير مسبوق منذ السادس من أغسطس.

وفي مؤشر إلى نية أوكرانيا في ترسيخ وجودها في المناطق التي سيطرت عليها في روسيا، قال سيرسكي خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن هذه الإدارة مكلفة تولي شؤون المنطقة وضمان الأمن فيها، والإشراف على المسائل اللوجستية للقوات الأوكرانية.

بدوره، أعلن زيلينسكي أن قواته سيطرت بالكامل على مدينة سودجا في كورسك.

وكتب على تلغرام أن قائد الجيش أولكسندر سيرسكي "أفاد عن استكمال تحرير مدينة سودجا من أيدي العسكريين الروس"، في أكبر انتصار للقوات الأوكرانية منذ بدء هجومها في المنطقة الحدودية.

حصيلة التوغل

وفي الحصيلة المعلنة اليوم، أعلن قائد الجيش الأوكراني أن قواته تسيطر على 82 بلدة و1150 كيلومترا مربعا في منطقة كورسك.

وقال سيرسكي "تقدمت قواتنا بالإجمال على عمق 35 كيلومترا منذ بدء العمليات في منطقة كورسك" وأضاف "سيطرنا على 1150 كيلومترا مربعا من الأراضي و82 بلدة" مؤكدا أن الوضع "تحت السيطرة".

في السياق، قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني إن القوات الخاصة الأوكرانية أسرت مجموعة تزيد على مئة جندي روسي في أثناء التوغل.

وأضاف أن المجموعة المكونة من 102 جندي من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الروسي 488 ووحدة (أخمات) التابعة له هي أكبر مجموعة من الجنود تم أسرها دفعة واحدة.

وأظهرت صور نشرها المصدر عشرات الجنود الروس جالسين أو مستلقين على الأرض في البناية المحصنة بالخرسانة مع خوذاتهم وأسلحتهم بجوار الجدران.

تعزيزات روسية

في المقابل، أعلنت روسيا أنها سترسل قوات إضافية إلى منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع أندريي بيلوسوف خلال اجتماع مخصص للبحث في أمن المناطق الحدودية "تخصيص قوات ووسائل إضافية" لمنطقة بيلغورود المجاورة لكورسك.

وكتبت الوزارة على تلغرام أن "الاجتماع ... أتاح البحث في تدابير إضافية تهدف إلى ضمان وحدة وسلامة الأراضي وحماية السكان والبنى التحتية في منطقة بيلغورود من هجمات فرق عسكرية" تابعة للجيش الأوكراني.

من جهة أخرى، أكد الجيش الروسي أنه استعاد السيطرة على بلدة كروبيتس في منطقة كورسك.

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