في مقابلة على «X».. ترامب: انسحاب بايدن كان انقلاباً

المصدر: واشنطن - وكالات

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مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الأمريكي يوماً بعد آخر، يزداد الزخم وتتطاير الاتهامات ومحاولات استمالة الناخبين، ففيما ندّد المرشح الجمهوري، دونالد ترامب بسحب الرئيس جو بادين ترشيحه لولاية ثانية وأسماه انقلاباً، قاضى ترامب وزارة العدل بدعوى ممارسة اضطهاد سياسي ضده، متهماً منافسته كامالا هاريس، باستخدام الذكاء الاصطناعي لإضافة حشد من المؤيدين إلى صورة لها خلال تجمع انتخابي في ميشيغان.

وتبادل ترامب، وداعمه الثري إيلون ماسك، مجموعة من نظريات المؤامرة والأفكار المتطرفة، شبها فيها المهاجرين غير القانونيين بالزومبي، ونددا بانقلاب على الرئيس الأمريكي جو بايدن مع تعيين نائبته كامالا هاريس مرشحة عن الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض، خلال حديث عبر منصة إكس أخرته مشكلات فنية.

ووعد ترامب مرة جديدة بأكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، مردداً ادعاءه بأن تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة في عهد بايدن تسبب بزيادة الجرائم. ووافقه ماسك الرأي قائلاً: لدينا أشخاص يتدفقون وكأنها... نهاية العالم بأيدي الزومبي، مشبهاً الوضع على الحدود الأمريكية بفيلم وورلد وور زد.

ووصف صاحب شركتي تيسلا وسبايس إكس، منافسة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض بأنها مرشحة اليسار المتطرف. وشكك ترامب في شرعية ترشيح هاريس، مشيراً إلى أن سحب بايدن ترشيحه لولاية ثانية على خلفية مخاوف حول وضعه الصحي، كان انقلاباً. وتابع أكثر من مليون مستخدم البث المباشر للمقابلة على المنصة.

وبدأت المقابلة بعد تأخير لأربعين دقيقة بسبب مشكلات فنية عزاها ماسك إلى هجوم إلكتروني، فتحدث عن هجوم ضخم لحجب الخدمة من خلال إغراق خوادم الشركة بهدف تعطيلها. وقال ماسك عند انطلاق المقابلة أخيراً: هذا الهجوم الضخم يظهر أن هناك معارضة كبيرة لمجرد أن يستمع الناس إلى ما يقوله ترامب.

تحذير أوروبي

وقبيل المقابلة، وجه مفوض الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، رسالة إلى مالك منصة إكس إيلون ماسك، قبل ساعات قليلة من المقابلة.

وفي الرسالة الموجهة إلى الملياردير الأمريكي، ذكر تييري بريتون ماسك بالتزاماته في إطار القانون الأوروبي الجديد بشأن الخدمات الرقمية، مشيراً بشكل خاص إلى أن ضرورة الاعتدال هذه تنطبق على كل مستخدمي منصة إكس، بمن في ذلك أنتم.

وقال تييري بريتون في رسالته، إن هذه المقابلة ستكون متاحة أمام مستخدمي إكس داخل الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: مكاتبنا وأنا سنكون يقظين للغاية.. تحسباً لأي انتهاكات محتملة لقانون الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات الرقمية، ولن نتوانى في استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك إجراءات مؤقتة، إذا كان ذلك ضرورياً لحماية المواطنين الأوروبيين.

دعوى

في الأثناء، تقدم ترامب، بدعوى ضد وزارة العدل الأمريكية اتهمها بممارسة اضطهاد سياسي ضده على خلفية عملية دهم لدارته في فلوريدا لاستعادة وثائق مصنفة سرية. وتتهم الدعوى وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، بالسعي إلى إلحاق أذى بالرئيس السابق. ويطلب ترامب في الدعوى تعويضاً قدره مئة مليون دولار واسترداد 15 مليون دولار على الأقل من التكاليف القانونية.

اتهامات

إلى ذلك، أعاد دونالد ترامب مشاركة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم بأن منافسته الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، استخدمت الذكاء الاصطناعي من أجل إضافة حشد من المؤيدين إلى صورة لها خلال تجمع انتخابي في ميشيغان الأسبوع الماضي.

وكتب المرشح الرئاسي الجمهوري في سلسلة منشورات الأحد على منصته تروث سوشال: هل لاحظ أحدكم أن كامالا مارست الغش في المطار؟ لم يكن هناك أحد في استقبالها عند الطائرة، وقد استخدمت الذكاء الاصطناعي وأظهرت حشداً هائلاً من المؤيدين المزعومين، لكنهم لم يكونوا موجودين، لم يكن هناك أحد.

وكتبت الصفحة الرسمية لحملة هاريس على منصة إكس: هذه صورة حقيقية لحشد من 15 ألف شخص في تجمع هاريس-فالز في ميشيغان. وشاركت الحملة نسخة أصلية من الصورة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، مؤكدة أنه لم يتم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي بأي شكل من الأشكال.

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