زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط سوريا ويؤثر على لبنان والأردن

المصدر: البيان، وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضرب زلزال شدته 5.5 درجات على مقياس ريختر وسط سوريا الليلة، وشعر بها سكان المحافظات السورية ودول مجاورة. ولم ترد تقارير فورية عن أضرار مادية أو بشرية.

وذكر رائد أحمد رئيس المركز الوطني للزلازل في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) في خبر عاجل: هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11.56 ليلاً بتوقيت دمشق.

وخرج سكان مناطق في شمال لبنان إلى الشوارع خشية أي انهيارات نتيجة الهزات الارتدادية المحتملة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية. كما شعر سكان عدد من المحافظات الأردنية بالهزة الأرضية، وخرج سكان إلى الشوارع خشية الهزات الارتدادية. كما أبلغ سكان عن هزة في مناطق جنوب تركيا في نفس التوقيت.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز