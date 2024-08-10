ملك بريطانيا يندد بأعمال الشغب ويدعو إلى الاحترام المتبادل

المصدر: أ ف ب

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شكر الملك تشارلز الثالث، أمس، للشرطة تحركها في مواجهة أعمال الشغب الأخيرة لليمين المتطرف في المملكة المتحدة، ناسباً هذا العنف إلى «جنوح عدد محدود»، وداعياً إلى «الاحترام والتفهم المتبادلين».

وأكد الملك، خلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء كير ستارمر ومسؤولي الشرطة، «أنه تشجع كثيراً بالأمثلة العديدة عن روح التضامن في مواجهة الاعتداءات وجنوح عدد محدود، مع تعاطف ومقاومة أكبر عدد» من الناس، وفق ما قال متحدث باسم قصر باكينغهام، وذلك بعد انتقادات أثارها صمت العاهل البريطاني عما تشهده البلاد منذ عشرة أيام.

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