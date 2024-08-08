محمد يونس يصل إلى بنغلاديش ويستعد لإعادة بناء الدولة

المصدر: أ ب

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وصل زعيم بنغلاديش القادم، محمد يونس، إلى بلاده لتولي منصب رئيس الوزراء في وقت لاحق اليوم.

وناشد يونس المواطنين التحلي بالهدوء، والاستعداد لإعادة بناء الدولة، في أعقاب الانتفاضة التي أنهت حكم الشيخة حسينة الذي دام 16 عاماً.

وهبطت طائرة يونس في مطار «حضرة شاه جلال» الدولي في العاصمة دكا بعد ظهر اليوم، وكان في استقباله قائد الجيش، وقر الزمان، الذي رافقه قائدا القوات البحرية والجوية.

كما حضر بعض قادة الحركة الطلابية التي أدت للإطاحة بحسينة إلى المطار للترحيب بيونس.

وعُيّن يونس زعيماً مؤقتاً للبلاد بعد محادثات بين مسؤولين عسكريين وقادة المجتمع المدني ونشطاء طلابيين قادوا الانتفاضة ضد حسينة، وشددت الإجراءات الأمنية في المطار لضمان وصول يونس بأمان.

وشهدت بنغلاديش أياماً من الاضطرابات في أعقاب فرار حسينة من البلاد يوم الاثنين.

وسيدلي يونس باليمين الدستورية أمام الرئيس محمد شهاب الدين مساء اليوم، ومن المتوقع أن يعلن يونس عن تشكيل حكومته الجديدة.

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