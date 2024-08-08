العثور على مادة كيميائية في منزل نمساوي خطط لهجوم إرهابي

المصدر: أ ب

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كشف رئيس جهاز الاستخبارات في النمسا عن العثور على مواد كيميائية في منزل مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً، يشتبه في أنه كان يخطط لشن هجوم على حفلات المغنية تايلور سويفت المرتقبة في فيينا.

جاءت تصريحات فرانس روف، مدير الأمن العام في وزارة الداخلية بالنمسا، اليوم، خلال مقابلة مع برنامج تبثه قناة "أو أر إف" العامة، في أعقاب اعتقال اثنين من المشتبه بهم في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال روف إن المحققين عثروا على مواد كيميائية وأجهزة إلكترونية في منزل المشتبه به، موضحاً أنه يجري تقييم الوضع حالياً.

وتسبب إلغاء حفلات سويفت في إصابة عشاقها بالإحباط في أنحاء العالم، حيث أنفق العديد منهم آلاف اليوروهات على السفر والإقامة في عاصمة النمسا باهظة التكاليف، لحضور عروض الجولة التي بيعت جميع تذاكرها أيام الخميس والجمعة، والسبت في ملعب إرنست هابل، الذي كان خالياً صباح الخميس إلا من وسائل الإعلام التي كانت تقوم بالتصوير في الخارج.

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