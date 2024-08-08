حكومة بنغلاديش الانتقالية تؤدي اليمين اليوم

المصدر: دكا - أ.ف.ب

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أعلن محمد يونس، المكلف بترؤس الحكومة الانتقالية في بنغلاديش، لدى مغادرته باريس، أمس، أنه يتوق إلى تولي مهامه، لقيادة «عملية ديمقراطية»، وتنظيم انتخابات قريباً.

وستؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الخبير الاقتصادي البالغ 84 عاماً اليمين الدستورية، مساء اليوم، خلال مراسم بحضور نحو مئة شخص، حسبما أعلن قائد الجيش الجنرال وقر الزمان.

وقال القائد العسكري في خطاب متلفز موجه للأمة إنه واثق بأن يونس «سيكون قادراً على قيادة عملية ديمقراطية جيدة سنجني ثمارها». واستقل يونس الطائرة من مطار رواسي في باريس متوجهاً إلى بلاده، قائلاً إنه يتوق إلى العودة.

وقال في بيان قبل عودته من فرنسا: «أناشد الجميع بشدة الحفاظ على الهدوء. رجاء الامتناع عن جميع أنواع العنف».

وتابع: «حافظوا على الهدوء واستعدوا لبناء البلد. إذا سلكنا طريق العنف سيُدمر كل شيء».

وسهلت عودة يونس إلى بلاده تبرئته، أمس، في محكمة استئناف من تهمة انتهاك قانون العمل. وكانت إدانته أمام المحكمة الابتدائية في يناير الحكم الوحيد الصادر ضده في أكثر من مئة دعوى جنائية تستهدفه، ويعتبر المدافعون عنه أن أهدافها سياسية.

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