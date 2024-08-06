رئيس بنغلاديش يحل البرلمان.. وحائز نوبل محمد يونس يقود "حكومة مؤقتة"

المصدر: وكالات

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أكد السكرتير الصحفي لرئيس بنغلاديش، أن حائز جائزة نوبل محمد يونس سيتولى رئاسة الحكومة المؤقتة بالبلاد، في تجاوب مع مطالبات المحتجين بإسناد الحكومة له.

وكان يونس الموجود حالياً في باريس لحضور الأولمبياد، وصف استقالة حسينة بأنها "يوم تحرير ثاني" للبلاد.

وحل رئيس بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، برلمان البلاد، تمهيداً لانتخابات جديدة لاختيار رئيس وزراء جديد بدلاً من رئيسة الوزراء التي حكمت البلاد طويلاً واستقالت وفرت من البلاد بعد أسابيع من الاضطرابات العنيفة.

وأمر الرئيس محمد شهاب الدين أيضاً بإلغاء فرض الإقامة الجبرية على زعيمة المعارضة خالدة ضياء والإفراج عنها.

كانت خالدة ضياء المنافسة العتيدة لرئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة، ودانتها حكومة الأخيرة بالفساد عام 2018.

وبدت شوارع دكا أهدأ يوم الثلاثاء، ولم ترد أنباء عن وقوع عنف جديد فيما اقتحم المحتجون الفرحون مقر الزعيمة المخلوعة.

وقف البعض لالتقاط الصور مع جنود الجيش الذين يحرسون المبنى، بعد أن قام محتجون غاضبون يوم الإثنين بنهب الأثاث واللوحات والزجاج.

في وقت سابق، هدد زعيم المحتجين بالعودة إلى الشوارع ما لم يحل البرلمان في اليوم نفسه.

وأعلن الرئيس الشرفي لبنغلاديش وقائده العسكري مساء الإثنين أن الحكومة المؤقتة ستشكل قريبا لتشرف على انتخابات جديدة.

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