توقف حركة القطارات في بنغلاديش اليوم

المصدر: د ب ا

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على الرغم من الاستئناف المحدود لحركة القطارات خلال فترة فرض حظر التجوال في بنجلاديش منذ يومين، قررت شركة خطوط السكك الحديدية في بنغلاديش تعليق حركة القطارات اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة " دكا تريبيون أن الشركة أعلنت وقف حركة القطارات مساء أمس السبت بسبب ظروف لا يمكن تجنبها.

وكان قد تم وقف حركة القطارات في مناطق في بنغلاديش منذ 18 يوليو الماضي في ظل الاحتجاجات.

مع ذلك، تم وقف حركة القطارات بالكامل في أنحاء البلاد ابتداء من 19 يوليو الماضي، بعد فرض حظر التجوال، وبعد 13 يوما، تم استئناف حركة القطارات بصورة محدودة مطلع الشهر الجاري.

وكان آلاف الأشخاص قد خرجوا إلى شوارع دكا أمس السبت، لزيادة الضغط على رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لدفعها للاستقالة، مستأنفين بذلك الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي.

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