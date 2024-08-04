روسيا وأوكرانيا.. حرب مسيّرات وتصعيد متبادل

المصدر: عواصم - وكالات

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اشتدت حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا عبر استهدافات متبادلة بالمسيّرات، وبينما أعلنت روسيا إسقاط عشرات المسيّرات الأوكرانية على الحدود، كشف محللون بريطانيون، عن أن الروس يواجهون معدلات وفيات وإصابات مرتفع جراء الحرب.

وقال الجيش الأوكراني، أمس، إنه هاجم مطار موروزوفسك العسكري الروسي وعدداً من مستودعات النفط ومرافق تخزين الوقود في 3 مناطق روسية خلال الليل. وأن الهجوم على المطار استهدف مخزن ذخيرة تحتفظ فيه القوات الروسية بقنابل جوية موجهة ومعدات.

وكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: «لا بد من تدمير الطيران الحربي الروسي حيثما كان وبكل الوسائل الفعالة.. من العدل أيضاً مهاجمة المطارات الروسية.. ونحتاج إلى هذا الحل المشترك مع شركائنا.. حل أمني». وأضاف أن القوات الروسية استخدمت ما يزيد على 600 قنبلة جوية موجهة لمهاجمة أوكرانيا على مدى الأسبوع الماضي.

وورد في تقرير للجيش الأوكراني، أن الهجمات على مستودعات النفط ومرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم في مناطق بيلجورود وكورسك وروستوف، أدت إلى اشتعال حرائق في خزاني نفط على الأقل.

وقال مسؤولون روس، إن خزانات في مستودع تخزين وقود في كامينسكي بمنطقة روستوف اشتعلت نتيجة لهجوم بمسيرات. كما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في منشور على فيسبوك، إن قواتها ضربت مطاراً في موروزوفسك، وأصابت مستودعات ذخيرة بقنابل جوية موجهة، بالإضافة إلى مستودعات وقود في مناطق بيلغورود وكورسك وروستوف. وأكد حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إصابة مستودع نفط في منطقته، مشيراً إلى أن أحد الخزانات انفجر واشتعلت فيه النيران، لكن تم إخماده بسرعة.

وقال حاكم أوريول أندريه كليتشكوف، إن طائرتين مسيرتين تحطمتا في مبنى سكني شاهق الارتفاع في منطقة أوريول، ما تسبب في اندلاع حريق قصير، وإن شخصاً واحداً طلب المساعدة الطبية في أعقاب الهجوم.

اعتراض

في المقابل، قال مسؤولون روس، أمس، إن قوات أوكرانية استهدفت خلال الليل مناطق روسية متعددة بقصف مكثف بطائرات مسيرة. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها اعترضت ودمرت ما مجموعه 75 طائرة مسيرة فوق عدد من المناطق التي تقع على الحدود مع أوكرانيا أو ليست بعيدة عنها، بما في ذلك بيلغورود وكراسنودار وكورسك وأوريول وروستوف وفورونيج ومنطقة ريازان في عمق روسيا.

وأوضح البيان، أن إحدى تلك الطائرات غير المأهولة أسقطت أيضاً فوق بحر آزوف. ووفقاً للوزارة، تم تدمير 36 طائرة مسيرة فوق منطقة روستوف. مع ذلك، قال حاكم روستوف، فاسيلي غولوبيف، في بيان عبر الإنترنت، إن المنطقة تعرضت لهجوم من قبل 55 طائرة مسيرة.

إغراق غوصة

إلى ذلك، قال‭‭‭ ‬‬‬الجيش الأوكراني، أمس، إنه أغرق غواصة روسية وألحق أضراراً بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس 400 في شبه جزيرة القرم. وأضاف الجيش، أن الهجوم ألحق أضراراً كبيرة بأربع قاذفات لنظام الدفاع الجوي (تريومف) أول من أمس. وذكر أن القوات الأوكرانية استهدفت الغواصة الروسية (روستوف أون دون) وأغرقتها في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

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