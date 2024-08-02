غارة إسرائيلية تستهدف بلدة في جنوب لبنان

المصدر: د ب أ

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شنت مسيرة إسرائيلية، ظهر اليوم "الجمعة"، غارة استهدفت بلدة "رب ثلاثين" في جنوب لبنان.

وأغارت المسيرة الإسرائيلية ظهر اليوم على بلدة "رب ثلاثين" الجنوبية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد منتصف الليل الماضي أطراف عدة بلدات في القطاع الأوسط في جنوب لبنان.

وكان "حزب اللّه" قد أعلن في بيان فجر "الجمعة" أن عناصره أطلقوا ليل أمس صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات حربية إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية في منطقة جنوب لبنان مما أجبرها على ‏التراجع.

وقال "حزب الله" في بيانه إن عناصره في وحدة الدفاع الجوي أطلقوا ليل "الخميس" صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو الحربية داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب، مما أجبرها على ‏التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود‏ اللبنانية مع فلسطين المحتلة.‏

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد منتصف الليل الماضي أطراف عدة بلدات في القطاع الأوسط في جنوب لبنان، كما قصفت جبلي "اللبونة" و"العلام" في القطاع الغربي في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي ليل أمس، بكثافة في أجواء مناطق جنوب لبنان، وخصوصاً في أجواء قرى القطاعين الغربي والاوسط، وأطلق البالونات الحرارية وشن عدداً من الغارات الوهمية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة رداً على هجوم حماس على جنوب إسرائيل، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.

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