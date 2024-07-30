وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله تجاوز الخط الأحمر

المصدر: وكالات

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم "الثلاثاء" إن حزب الله اللبناني "تجاوز الخط الأحمر"، بعد أن نفذ الجيش ضربة "محددة الهدف" في ضاحية بيروت الجنوبية.

جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس" بعد دقائق من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة استهدفت قياديا في حزب الله قال إنه مسؤول عن القصف الصاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل السبت والذي أسفر عن مقتل 12 من الفتية.

من جانبة قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهداف في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس.

وأضاف في بيان: "استهدف الجيش الإسرائيلي في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين".

وتابع أنه "في هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. إذا كانت هناك أي تغييرات سنقوم بتحديثها".

واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وفق ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله، وذلك بعد ثلاثة أيام من توعد إسرائيل بالرد على هجوم مميت في الجولان المحتل نسبته إلى الحزب.

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