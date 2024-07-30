الخارجية الأمريكية: نريد تجنب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

المصدر: البيان

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أكدت الخارجية الأمريكية أنها تواصل التركيز على الدبلوماسية وأنها تريد تجنب أي نوع من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

يأتي هذا التصريح في أعقاب غارة اسرائيلية استهدفت، الثلاثاء، مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحزب لوكالة فرانس برس، وذذلك بعد ثلاثة أيام من توعّد إسرائيل بالرد على هجوم في الجولان المحتل نسبته الى التنظيم اللبناني.

وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته، إن القصف استهدف مبنى في محيط مجلس الشورى التابع لحزب الله في حارة حريك، فيما أفاد شهود عيان بدوي قوي تردد صداه في المنطقة، تبعه انبعاث سحابة دخان كثيفة.

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