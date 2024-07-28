رئيس وزراء استراليا يجري تعديلاً وزارياً كبيراً في حقائب وزارية مهمة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرى رئيس وزراء استراليا أنتوني ألبانيز تعديلا وزاريا كبيرا في حقائب وزارية مهمة، بما في ذلك وزارتا الهجرة والإسكان في أول تعديل وزاري كبير له، منذ فوزه بالمنصب في عام 2022، بينما يستعد لانتخابات متقاربة ، يجب أن تجرى في الأشهر الـ10 المقبلة.

وسيتولى توني بيرك منصب وزير الشؤون الداخلية والهجرة وسيتخلى عن دوره كوزير للتوظيف، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وستتولى كلير أونيل، وزيرة الشؤون الداخلية الحالية منصب وزيرة الإسكان، لمعالجة أزمة سكنية متزايدة، بمختلف أنحاء البلاد.

وكان ألبانيز يبحث عن فرصة لتشجيع الوزراء، ذوي الأداء العالي، ونقل آخرين واجهوا صعوبات في حقائبهم الوزارية.

وتم إجراء التعديل الوزاري، بسبب التقاعد المقرر لوزيرة شؤون السكان الأصليين الاستراليين، ليندا بورني، ووزير المهارات والتدريب بريندان أوكونور.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز