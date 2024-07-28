روسيا تسيطر على بلدة جديدة وتقصف 124 منطقة بأوكرانيا

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت روسيا، أمس، سيطرتها على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا، حيث تواصل تقدمها على الجبهة، وأن قواتها الجوية دمرت محطتين للحرب الإلكترونية ومخزنين لأسلحة الطائرات ولذخيرة، ومعدات عسكرية في 124 منطقة، وأنها قتلت مئات العسكريين الأوكرانيين، فيما قالت أوكرانيا إن طائرات مسيرة، تابعة لها، ألحقت ضرراً بقاذفة قنابل استراتيجية، في مطار عسكري بشمال روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن «وحدات من مجموعة القوات المركزية حررت بلدة لوزوفاتسكي».

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش سيطر على تجمع لوزوفاتسكي السكني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

تقع هذه البلدة شرق مدينة بوكروفسك في قطاع أوتشريتين، حيث تقدمت القوات الروسية بسرعة نسبياً في الأشهر الأخيرة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية أمس، أن القوات الروسية استهدفت محطتين للحرب الإلكترونية ومخزناً لأسلحة الطائرات ومخزناً للذخيرة. وجاء في بيان الوزارة: «دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية محطتين للحرب الإلكترونية، ومخزناً لأسلحة الطائرات، ومخزناً للذخيرة، كما تم استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 124 منطقة».

مقتل المئات

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية قتلت نحو 1910 عسكريين أوكرانيين، وأسقطت 10 صواريخ من طراز «هيمارس» و81 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة استسلام 17 عسكرياً أوكرانياً طوعاً، على الجزر الواقعة في دلتا نهر الدنيبر، في مقاطعة خيرسون. وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، أحد الجنود الأوكرانيين وهو يتحدث عن نقص الإمدادات ومياه الشرب.

ونقلت قناة «آر تي عربية» عن وزارة الدفاع قولها في بيان إنه عند محاولة الجانب الأوكراني تنفيذ هجوم على أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة، الليلة قبل الماضية، قامت الدفاعات الجوية باعتراض وتدمير 7 مسيرات في كورسك و3 في بيلغورود ومسيرتين في روستوف وواحدة في كل من بريانسك وليبيتسك. وذكرت الوزارة في بيان منفصل أن قواتها دمرت 7 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة ريازان.

هجوم ليلي

وقال سلاح الجو الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت أربع طائرات مسيرة هجومية وصاروخاً أطلقتها روسيا في هجوم الليلة قبل الماضية. وذكر الجيش في بيان «أسقطت قوات الدفاع الأوكرانية جميع الأهداف في مناطق دنيبرو وبولتافا وخاركيف وكييف».

وأشار مصدر عسكري أوكراني إلى أن كييف استهدفت ليلاً بمسيرات مصفاة وثلاثة مطارات في روسيا في مناطق ساراتوف وريازان ومورمانسك.

إلى ذلك، قال مصدر بالمخابرات العسكرية الأوكرانية إن طائرات مسيرة أوكرانية ألحقت ضرراً بقاذفة قنابل استراتيجية روسية من طراز تو-22إم3 في مطار عسكري بشمال روسيا. وأضاف المصدر أنه تمت إصابة قاذفة القنابل الفرط صوتية بعيدة المدى في مطار أولينيا العسكري قرب أولينيغورسك شمالي روسيا.

وذكرت صحيفة أوكراينسكا برافدا أن المطار، الذي تقلع منه الطائرات الاستراتيجية الروسية لشن هجمات صاروخية على أوكرانيا، يبعد 1800 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. وأضافت أنه تم شن هجمات أخرى على روسيا شملت مطاراً عسكرياً في مدينة إنجلز بمنطقة ساراتوف، ومطار دياجيليفو في منطقة ريازان. كما أصابت طائرة مسيرة مصفاة نفط في ريازان.

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