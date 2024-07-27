روسيا تعلن تحطم طائرة مقاتلة خلال تدريب في فولجوجراد

المصدر: رويترز، د ب أ

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن مقاتلة روسية من طراز سو-34 تحطمت في منطقة فولجوجراد جنوبي البلاد خلال طلعة تدريبية، وذلك حسبما أفادت وكالة الإعلام الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الطيارين نجيا بعد استخدام المقعد القاذف، مشيرةً إلى أن الطائرة سقطت في منطقة مهجورة. ولم تكن الطائرة مزودة بصواريخ. وعزت الوزارة سقوط الطائرة إلى عطل فني غير محدد.

كانت مروحية قتالية من طراز إم آي - 28 قد تحطمت في منطقة كالوجا جنوب غرب موسكو أول من أمس، ولقي طاقمها المؤلف من فردين حتفهما.

وتستخدم روسيا مروحيات إم آي - 28 لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة الأوكرانية.

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