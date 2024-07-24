تحطم طائرة على متنها 19 شخصاً عند الاقلاع في نيبال

المصدر: أ ف ب

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تحطّمت طائرة أثناء إقلاعها في العاصمة النيبالية كاتماندو صباح اليوم الأربعاء وعلى متنها 19 شخصا، وفق ما ذكرت صحيفة كاتماندو بوست نقلا عن مسؤول في المطار.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة التابعة لـ"خطوط ساوريا الجوية" تحطّمت قرابة الساحة 11,00 صباحا (05,15 ت غ) مشيرة إلى أن عناصر الإطفاء والشرطة يشاركون في جهود الإنقاذ.

وأفادت الصحيفة نقلا عن الناطق باسم المطار بريمناث ثاكور بأن "19 شخصا بينهم أفراد الطاقم كانوا في الطائرة".

وذكر موقع "خبرهاب" الإخباري أن حريقا نشب في الطائرة و"تتصاعد منها أعمدة الدخان الكثيف".

كانت الرحلة في طريقها إلى بوخارا التي تعد وجهة سياحية مهمة في الدولة الواقعة في جبال هملايا.

يشير موقع خطوط "ساوريا" إلى أنها لا تشغّل سوى طائرات من طراز "بومباردييه سي آر جاي 200".

شهد قطاع الطيران في النيبال ازدهارا في السنوات الأخيرة، إذ ينقل البضائع والسكان والمتسلّقين الأجانب بين مناطق يصعب الوصول إليها.

لكنه يعاني من مشكلة في إجراءات السلامة نتيجة التدريب والصيانة غير الكافيين.

وحظر الاتحاد الأوروبي على جميع شركات الطيران النيبالية التحليق في أجوائه بسبب مخاوف تتعلّق بالسلامة.

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