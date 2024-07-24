بنسلفانيا: ساحة المعركة الحاسمة في انتخابات الرئاسة الأميركية

المصدر: وكالات

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تعد ولاية بنسلفانيا بمثابة مفتاح الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية، حيث تعتبر الأصوات التي تحصل عليها الولاية حاسمة في تحديد الفائز بالبيت الأبيض. فما الذي يبحث عنه الناخبون في هذه الولاية المتأرجحة من الرئيس المقبل؟

أهمية بنسلفانيا

على مدى أكثر من قرنين، أُطلق على ولاية بنسلفانيا لقب "حجر الزاوية في الاتحاد الفيدرالي"، مما يعكس مكانتها المحورية في السياسة الأميركية. في احتفال بفوز الرئيس توماس جيفرسون في انتخابات 1802، تم التأكيد على أهمية الولاية التي كانت ولا تزال تحتل مكانة مركزية في الحملات الانتخابية الأميركية.

منذ أيام تأسيس الولايات المتحدة، كانت بنسلفانيا في قلب الأحداث السياسية، مستضيفة المؤتمر القاري في فيلادلفيا في سبعينيات القرن الثامن عشر، وآخر ولاية تصادق بالإجماع على إعلان الاستقلال في يوليو 1776.

على الرغم من أن بنسلفانيا لم تكن دائماً ولاية متأرجحة، فإن تأثيرها في الانتخابات الرئاسية كان دائماً كبيراً. فقد دعمت الولاية المرشحين الجمهوريين بشكل ثابت من عام 1860 حتى 1932، ثم بدأت في الأربعينيات من القرن الماضي في التحول نحو دعم الديمقراطيين.

الملف الحاسم: الطاقة

عند الحديث عن ولاية بنسلفانيا في مواسم الانتخابات الأميركية، فإن ملف الطاقة، خاصة الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي والفحم، يتصدر الأولويات. على المرشح الرئاسي أن يقدم برنامجاً مقنعاً يحافظ على هذه الصناعة المزدهرة، والتي يعتمد عليها سكان الولاية.

ومع ذلك، يتعارض هذا مع التوجهات العامة نحو سياسات صديقة للبيئة. وتثير سياسات الرئيس بايدن المتعلقة بحظر تصدير الغاز الطبيعي المسال انتقادات واسعة من العاملين في قطاع الطاقة، الذين يرون في هذه السياسات تهديداً لوظائفهم واستثماراتهم.

ورغم سعي بايدن لتحقيق توازن بين حماية البيئة والحفاظ على الوظائف، تظل هذه القضية مصدر جدل كبير بين الناخبين في بنسلفانيا.

التحديات للمرشحين

بينما تستعد بنسلفانيا للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، يواجه الديمقراطيون صعوبة في إقناع الناخبين ببرامجهم. فقد سعى بايدن منذ توليه الرئاسة إلى تحقيق توازن بين دعم العمال في ولايات مثل بنسلفانيا ودعم الديمقراطيين التقدميين الذين يؤيدون الاقتصاد الأخضر.

في المقابل، يركز الجمهوريون على وعود لتعزيز صناعة الوقود الأحفوري. وقد أظهر استطلاع للرأي أن 58% من سكان بنسلفانيا يعارضون سياسة بايدن لوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو ما قد يؤثر على حظوظ الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

مواقف هاريس

نائبة الرئيس، كامالا هاريس، أظهرت التزاماً قوياً بمكافحة التغير المناخي خلال قمة COP28 في دبي، حيث أعلنت عن مبادرات جديدة لدعم جهود الولايات المتحدة في هذا المجال. كما أعلنت هاريس عن تعهد الولايات المتحدة بتقديم 3 مليارات دولار إضافية لصندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى قواعد جديدة لتقليص انبعاثات الميثان.

ومع ذلك، تظل سياسات الطاقة البديلة، مثل التحول إلى السيارات الكهربائية والاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضع قلق لبعض الناخبين في بنسلفانيا، الذين يرون أنها قد تضر بالاقتصاد المحلي.

حقائق عن اقتصاد الطاقة في بنسلفانيا

تعد ولاية بنسلفانيا أحد الموردين الرئيسيين للساحل الشرقي للغاز الطبيعي والفحم والمنتجات النفطية المكررة والكهرباء. ويعتبر حقل مارسيلوس شيل أكبر حقل للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بينما تعد بنسلفانيا ثالث أكبر ولاية منتجة للفحم في البلاد. كما أن الولاية تظل ثاني أكبر مصدِّر للفحم في الولايات المتحدة.

في نهاية المطاف، سيبقى ملف الطاقة والتوازن بين البيئة والاقتصاد من القضايا الحاسمة في نتائج الانتخابات المقبلة في بنسلفانيا، مما يجعلها ساحة معركة رئيسية في سباق الرئاسة الأميركية.

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