احتكاك جوي روسي أمريكي في أجواء القطب الشمالي

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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شهدت أجواء بحر بارنتس في القطب الشمالي، احتكاكاً جوياً بين روسيا والولايات المتحدة، إذ قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن طائرات مقاتلة روسية منعت قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من انتهاك حدودها، في حين بدأت القوات البحرية الروسية مناورات في البحر الأبيض المتوسط، في وقت تتقدم قواتها على الجبهة مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أرسلت مقاتلات لاعتراض طائرتين قاذفتين أمريكيتين بعيدتي المدى اقتربتا من الحدود الروسية فوق بحر بارنتس. وكتبت على «تليغرام»، أن «طواقم المقاتلات الروسية حددت الهدف الجوي على أنه زوج من القاذفات الاستراتيجية من طراز (بي - 52 إتش) التابعة للقوات الجوية الأمريكية»، موضحة أن الطائرات المنطلقة كانت مقاتلات من طراز ميغ 29 وميغ 31. أضافت الوزارة: «مع اقتراب المقاتلات الروسية، ابتعدت القاذفتان الأمريكيتان عن حدود روسيا».

وكانت موسكو اتهمت الولايات المتحدة في يونيو الماضي، باستخدام طائراتها الاستطلاعية من دون طيار فوق المياه المحايدة في البحر الأسود لمساعدة أوكرانيا في ضرب شبه جزيرة القرم.

وفي مارس 2023، أسقطت طائرة مقاتلة روسية من طراز سو 27 طائرة أمريكية من دون طيار من طراز «إم كيو - 9 ريبير»، في البحر الأسود. يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع أن سفناً حربية روسية أجرت تدريبات في البحر الأبيض لحراسة مجموعة من السفن والدفاع عنها فيما وصفته بأنه مناورات قتالية روتينية. وخلال المناورات تدربت سفينتان من النوع المضاد للغواصات على تنظيم الاستخدام القتالي للأسلحة ومعدات الحرب الإلكترونية اللاسلكية في سيناريو هجوم متزامن من الجو والبحر.

جبهة أوكرانيا

وأعلن الجيش الروسي، أمس، السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا، في إطار مواصلته التقدم في بعض قطاعات الجبهة. وقالت الدفاع الروسية، إن «وحدات مجموعة (الغرب) حررت بلدتي روزوفكا (اندرييفكا بالأوكرانية) وبيستشانوي نيغني».

وتقع البلدتان على التوالي في منطقتي لوغانسك وخاركيف، وتبعد الواحدة من الأخرى حوالى 15 كلم.

وجاء في تقرير لوكالة تاس، أن أفراداً من القوات الأوكرانية استسلموا وأنه ما زال هناك الكثير من المدنيين في البلدة، تم نقل بعضهم إلى أماكن آمنة في مناطق أخرى بالمنطقة التي تسيطر عليها روسيا.

وأكدت قناة «ديب ستيت» العسكرية المقربة من الحكومة الأوكرانية، تقدم القوات الروسية. وتحدثت عن سقوط قرية بروغريس شمال غرب مدينة دونيتسك في أيدي القوات الروسية، بعد قتال استمر 3 أشهر.

طلب أسلحة

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن بلاده بحاجة إلى أسلحة بعيدة المدى لحماية مدنها وقواتها على الخطوط الأمامية من قنابل وطائرات مسيرة تطلقها روسيا، وذلك بعد تعرض أوكرانيا لهجوم كبير بطائرات مسيرة وصواريخ ليل أول من أمس.

وقال الجيش الأوكراني، في وقت سابق أمس، إن روسيا شنت خامس هجوم بالطائرات المسيرة على كييف خلال أسبوعين، مضيفاً إن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الأسلحة الجوية قبل أن تصل إلى العاصمة.

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