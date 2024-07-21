أمن تكنولوجيا المعلومات بألمانيا: عودة الأمور لطبيعتها بعد الخلل التقني العالمي

المصدر: د ب أ

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أعلن المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا عن عودة الأمور إلى طبيعتها في العديد من القطاعات وذلك بعد الأعطال التقنية التي حدثت في مناطق واسعة من العالم أول أمس الجمعة جراء تحديث خاطئ لبرنامج أمني.

ومع ذلك، ذكر المكتب أنه لا تزال العديد من الشركات تعاني من تبعات هذه الأعطال. كما أفادت رابطة المطارات الألمانية (ايه دي في) بأن حركة النقل الجوي في ألمانيا عادت إلى طبيعتها بشكل كبير.

وكانت العديد من العمليات والإجراءات التجارية تعطلت بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر أو بعض التطبيقات. وحذر المكتب من أن المجرمين الإلكترونيين استغلوا هذه الحوادث في أشكال مختلفة من التصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال أو مواقع الويب الوهمية، مشيرا إلى طرح رمز غير رسمي للتداول.

ويوصي المكتب بالحصول على المعلومات التقنية حصريًا من المصادر الرسمية لشركة البرمجيات الأمنية "كراودسترايك". وفيما يتعلق بالأعطال التقنية الناجمة عن انقطاع خدمة مايكروسوفت أزور، أكد المكتب أن الوضع يتجه نحو العودة إلى الحالة الطبيعية.

وكانت شركة مايكروسوفت الأمريكية أعلنت أن حوالي 5ر8 ملايين جهاز يعمل بنظام ويندوز تأثرت بالخلل في التحديث البرمجي الذي تسبب في اضطرابات واسعة النطاق على مستوى العالم، موضحة في منشور عبر مدونتها أن هذا يمثل أقل من 1% من جميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أظهرت الآثار الاقتصادية والاجتماعية الواسعة مدى اعتماد الشركات العديدة التي تدير خدمات حيوية على موفر البرمجيات كراود سترايك.

وأحدث الخلل في تكنولوجيا المعلومات اضطرابات كبيرة عالمياً يوم الجمعة، حيث شل الحركة الجوية في العديد من الأماكن تقريباً. كما تأثرت المتاجر الكبيرة والبنوك والمستشفيات ومحطات التلفزيون ومؤسسات أخرى.

وأفادت كراود سترايك بأن الخلل في التحديث البرمجي على أجهزة تعمل بنظام ويندوز هو ما سبب المشكلة، معلنة أنه تم حل المشكلة بحلول بعد ظهر يوم الجمعة، لكن بعض الآثار استمرت إلى ما بعد ذلك الوقت.

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