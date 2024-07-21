زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب غواتيمالا

المصدر: أ ف ب

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ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات غواتيمالا السبت، على ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، وشعر به سكان السلفادور ونيكاراغوا. ولم يُبلّغ وقوع إصابات أو أضرار في الدول الثلاث.

ووقع الزلزال عند الساعة 8,53 مساء (02,53 ت غ) وكان مركزه على بعد ثمانية كيلومترات جنوب شرق مدينة خالابا وعلى عمق 265,5 كيلومترا، وفقا لمركز المسح الأمريكي.

من ناحيته أعلن معهد رصد الزلازل في السلفادور أن قوة الزلزال بلغت 5,9 درجات، بينما سجل مرصد نيكاراغوا قوته عند 5,2 درجات.

ولم تبلغ سلطات الحماية المدنية في دول أمريكا الوسطى الثلاث عن إصابات بشرية أو أضرار في البنية التحتية.

تقع أمريكا الوسطى على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة واسعة من النشاط التكتوني المكثف الذي يمتد على طول الساحل الغربي للأمريكيتين وعبر حوض المحيط الهادئ.

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