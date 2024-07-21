الحرارة تتجاوز الـ40 في أوروبا.. وأمطار غزيرة بالصين والهند

المصدر: عواصم - وكالات

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تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، في أجزاء من جنوبي أوروبا أمس، في حين تعاني الصين والهند من أمطار وفيضانات.

وجلب الهواء الساخن من إفريقيا الحرارة الحارقة إلى جنوبي إسبانيا، حيث سجلت مدينة إشبيلية الأندلسية أكثر من 40 درجة الجمعة.

وكان الجو حاراً بالمثل في مدينة سرقسطة في الشمال الشرقي، التي حذرت وزارة الأرصاد الجوية، من أنها قد تصل درجات الحرارة فيها إلى 44 درجة.

وأصدرت وزارة الصحة في إيطاليا أعلى مستوى تحذير من الحرارة في 11 مدينة رئيسية أمس، انخفاضاً من 17 الجمعة.

وتسببت الصواعق التي ضربت شمال اليونان في نفوق ماشية واشتعال حرائق، بالتزامن مع موجة حارة مستمرة منذ أيام أثرت على معظم جنوب أوروبا. وتم الإبلاغ عن العديد من الحرائق بالقرب من بلدة كوزاني الواقعة على بعد 450 كيلومتراً شمال أثينا، في أعقاب عاصفة رعدية جافة في المنطقة.

وشهدت درجات الحرارة انخفاضاً محدوداً أمس، لكنها ظلت عند 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في مناطق من البلاد، في حين كان خطر حرائق الغابات مرتفعاً للغاية خارج أثينا وفي معظم جنوب اليونان.

وفي هولندا، جلبت موجة الحر التي استمرت ثلاثة أيام الدفء وأشعة الشمس التي تشتد الحاجة إليها بعد مستوى قياسي لهطول الأمطار في الأشهر القلائل الماضية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن البلاد شهدت «ربيعاً رطباً جداً، وقبل ذلك، الشتاء والخريف». ومن غير المتوقع أن تستمر درجات الحرارة الأكثر دفئاً، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية العودة إلى ظروف الطقس الباردة اليوم.

أمطار الصين

وقتل 12 شخصاً على الأقل جراء انهيار جزء من جسر في شمال الصين، حيث ما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن حوالي ثلاثين مفقوداً. وتتعرض مساحات شاسعة من شمال الصين ووسطها منذ الثلاثاء لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات وأضرار مادية جسيمة. وذكرت وكالة الصين الجديدة الرسمية للأنباء (شينخوا) أن جسر الطريق السريع الذي يعبر فوق نهر، انهار الجمعة بسبب هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة في شانغلو بمقاطعة شنشي. وارتفعت حصيلة القتلى بعد الظهر إلى 12 قتيلاً و31 مفقوداً، بحسب «شينخوا».

وبحسب العناصر الأولى للتحقيق، سقطت 17 سيارة و8 شاحنات في النهر، ما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وفي مقاطعة شنشي نفسها، تسببت أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة في مقتل 5 أشخاص وفقدان 8 آخرين في باوجي البالغ عدد سكانها حوالي 3,2 ملايين نسمة، وفقاً لحصيلة أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة الجمعة.

أمطار الهند

وفي الهند، أدى هطول أمطار موسمية على بومباي أمس، إلى انهيار مبنى جزئياً ما تسبّب بمقتل شخص واحد على الأقل. وقال متحدث باسم البلدية إن امرأة لقيت حتفها وجُرح أربعة أشخاص عندما انهارت أجزاء من مبنى مؤلف من أربعة طوابق في غرانت رود، الحي الراقي في عاصمة الهند الاقتصادية.

ولم يتمكن من تحديد ما إذا كان هناك سكان محاصرون تحت الأنقاض أو في عداد المفقودين.

وذكر مسؤولون هنود أن فرق إنقاذ قامت بإجلاء ما يزيد على 100 من المزارعين حاصرتهم فيضانات مفاجئة بإحدى قرى ولاية أوتار براديش الهندية، بعدما صرفت نيبال كمية «ضخمة» من المياه، ما أدى إلى فيضان في نهر جاجهرا.

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