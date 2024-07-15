العنف السياسي يعمّق الانقسام في المجتمع الأمريكي

المصدر: ميلووكي - أ.ف.ب

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جاءت محاولة اغتيال دونالد ترامب، خلال تجمّع انتخابي في الهواء الطلق، لتظهر التوترات والانقسامات السياسية المسيطرة على المجتمع الأمريكي، وسط استقطاب شديد.

ولم ترشح تفاصيل كثيرة عن دوافع مطلق النار الذي قتل، وسارع مساعد ترامب إلى تحميل المعسكر الديمقراطي مسؤولية ما حدث. وقال كريس لاسيفيتا العضو البارز في حملة المرشح الجمهوري، عبر منصة إكس: «منذ سنوات، واليوم أيضاً، يطلق ناشطون من اليسار ومانحون ديمقراطيون، وحتى جو بايدن، تصريحات وأوصافاً مقززة، حول إطلاق النار على دونالد ترامب».

واتهم النائب الجمهوري ستيف سكاليز، الذي تعرض في 2017 لإطلاق نار كاد يودي بحياته، الديمقراطيين بتأجيج «خطاب ناري».

لكن بالمقابل، منذ سنوات طويلة، يتهم المعسكر الديمقراطي دونالد ترامب، بإشاعة جو سياسي لا يحتمل. وحذر الرئيس الديمقراطي جو بايدن، مرات عدة، من خطر حصول «فوضى»، ولطالما أطلق المرشح الجمهوري تصريحات نارية، يتعمّد فيها الاستفزاز.

وأدت حركة الاحتجاجات التي أعقبت قتل جورج فلويد، إلى انقسامات عميقة في البلاد، بين مؤيدين لعناصر الشرطة، وآخرين مؤيدين للسود. وقالت شخصيات عدة حمل عليها ترامب، من السناتور ميت رومني، إلى المستشار الطبي السابق للبيت الأبيض خلال جائحة كوفيد، أنتوني فاوتشي، إنها اضطرت إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية، بعد تهديدات من جانب أنصار للمرشح الجمهوري.

وقالت البرلمانية سوزان كولينز في 2022 «لن أفاجأ إن تعرض سناتور أو نائب للقتل»، وذلك قبل أسابيع قليلة من هجوم استهدف زوج النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، من جانب رجل مسلح بمطرقة، كان يبحث عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة والتي كتبت، السبت، «كوني شخصاً تعرضت عائلته لعنف سياسي، أنا مخولة أكثر من غيري للقول إن هذا العنف لا مكان له في مجتمعنا». وأعمال العنف التي تطال برلمانيين أمريكيين ليست بجديدة.

في يناير 2011، تعرضت الديمقراطية غابي غيفوردز لمحاولة اغتيال، عندما أصيبت برصاص في الرأس، خلال لقاء في توسون. وتفيد شرطة الكابيتول المكلفة حماية أعضاء الكونغرس، أن التهديدات التي تطال هؤلاء، تضاعفت بعد تنصيب الملياردير الجمهوري.

ورأت جيل ستاين مرشحة حزب الخضر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة «ليس الوقت مناسباً لتحميل المسؤولية لشخص تعرض بنفسه للعنف». وقالت «ما حدث مع ترامب اليوم (السبت) هو، على ما أعتقد، أحد أعراض نظام مضطرب للغاية حالياً، أريد أن أقول إنّه نظام سياسي مضطرب، داخل مجتمع مضطرب للغاية».

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