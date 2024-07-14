ردود فعل قادة العالم على حادثة إطلاق النار خلال تجمع انتخابي لترامب

المصدر: وكالات

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عبّر زعماء العالم عن صدمتهم جراء إصابة المرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خلال ما بدا أنّها مُحاولة اغتيال أثناء تجمّع انتخابي يوم السبت.

في ما يلي أبرز ردود الفعل:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنّه "يجب على الجميع إدانة" إطلاق النار الذي وقع خلال تجمّع انتخابي لترامب السبت. وأضاف "لا مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا، يجب علينا أن نتّحد، بصفتنا أمّة، لإدانته".

تحدثّت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن "عمل بغيض" وقالت إنها "مرتاحة" لأن ترامب لم "يُصب بجروح خطرة".

قال الرئيس الأمريكي الأسبق الديموقراطي باراك أوباما السبت إنّ "لا مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديموقراطيّتنا". وكتب أوباما على إكس "يجب أن نشعر جميعا بارتياح لأنّ الرئيس السابق ترامب لم يُصب بجروح بالغة وأن نستغلّ هذه اللحظة لتجديد التزامنا (بإظهار) التحضُّر والاحترام في السياسة".

قال السناتور الجمهوري جي دي فانس، أحد المرشّحين المحتملين على البطاقة الانتخابيّة لترامب، إنّ "الأمر لا يتعلّق اليوم بمجرّد حدث منعزل. الفرضيّة الأساسيّة لحملة بايدن هي أنّ الرئيس دونالد ترامب فاشيّ استبدادي يجب إيقافه بأيّ ثمن. وقد أدّى هذا الخطاب مباشرةً إلى محاولة اغتيال الرئيس ترامب".

شكرت ابنة دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، "جهاز الخدمة السرية وجميع أفراد الأمن الآخرين"، وقالت "أشكركم على محبتكم وصلواتكم من أجل والدي ومن أجل الضحايا الآخرين".

قال الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش إنه "مرتاح لأن الرئيس ترامب آمن بعد الهجوم الجبان على حياته".

قال الرئيس الديموقراطي الأسبق بيل كلينتون إن "لا مكان للعنف في أميركا".

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن العنف السياسي "غير مقبول أبدا" بعد إطلاق النار الذي استهدف ترامب. وكتب ترودو على إكس "أفكاري مع الرئيس السابق ترامب ومن كانوا في التجمّع ومع جميع الأميركيين".

ألقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي باللوم على "اليسار الدولي" بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت ترامب. وكتب الرئيس الشعبوي على إكس "خوفا من الخسارة في الانتخابات، يلجأون إلى الإرهاب لفرض أجندتهم المُتخلّفة والاستبداديّة".

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنّ إطلاق النار "يجب أن يُدان بشدّة من جانب جميع المدافعين عن الديموقراطيّة والحوار السياسي".

دانت حكومة كوستاريكا الهجوم، وقالت إنّها تُتابع المستجدّات المتعلّقة بـ"هذا العمل غير المقبول".

أعرب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش عن "إدانته المُطلقة" لإطلاق النار، قائلا "إنّ العنف يشكّل تهديدا للديموقراطيّات ويُضعف حياتنا معا، ويجب علينا جميعا رفضه".

في بوليفيا، قال الرئيس لويس آرسي "رغم خلافاتنا الأيديولوجيّة والسياسيّة العميقة، يجب على الجميع دائما رفض العنف، أيا يكُن مصدره".

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد إنّه "رُوِّع من جرّاء المشاهد الصادمة" لإطلاق النار الذي استهدف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال تجمّع انتخابي. وكتب ستارمر على منصّة إكس "العنف السياسي، بأيّ شكل من الأشكال، لا مكان له في مجتمعاتنا، وأفكاري مع جميع ضحايا هذا الهجوم".

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأحد إنّ "أفكاره وصلواته" مع ترامب وكتب على إكس "أفكاري وصلواتي مع الرئيس ترامب في هذه الساعات المُظلمة".

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إنّها "تُتابع بقلق" الأخبار الواردة من ولاية بنسيلفانيا وتمنّت لترامب الشفاء العاجل.

وأدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش واقعة إطلاق النار خلال تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس السبت. وكان ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، قد أصيب في أذنه اليمنى جراء تعرضه لإطلاق النار. وأضاف المتحدث باسم جوتيريش "يدين الأمين العام بشكل لا لبس فيه هذا العمل من أعمال العنف السياسي. ويتمنى للرئيس الأمريكي السابق ترامب الشفاء العاجل".

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