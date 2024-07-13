مؤتمر ميلووكي الجمهوري ... ماذا يتضمّن؟

المصدر: ا ف ب

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يجتمع الجمهوريون في ميلووكي في ولاية ويسكونسن من 15 إلى 18 يوليو، لإعلان دونالد ترامب مرشحّاً رئاسياً للانتخابات التي ستجري في نوفمبر.

ويأتي هذا اللقاء بينما يواجه ترشيح المنافس الديموقراطي الرئيس جو بايدن صعوبات جمة، منذ مناظرته الكارثية في مواجهة ترامب في 27 يونيو.

فيما يأتي بعض العناصر المرتبطة بهذا التجمّع الكبير للحزب الجمهوري.

هدف المؤتمر

تشكّل المؤتمرات مناسبة للمندوبين لاختيار مرشّحهم للانتخابات وتبنّي برنامج الحزب.

ومن المتوقع أنّ يجذب مؤتمر الأسبوع المقبل الذي عادة ما يحضره عدد كبير من الجمهوريين، المزيد من المؤيدين قبل انتخابات نوفمبر.

وحدّد فريق دونالد ترامب مواضيع الأيام الأربعة التي ستتمّ مناقشتها تحت شعار حملته "جعل أمريكا عظيمة مجدداً".

مشاركة

من المتوقع مشاركة أكثر من خمسين ألف شخص في المؤتمر.

من بين هؤلاء هناك أكثر من 2400 مندوب يجب أن يختاروا المرشّح الرئاسي ونائبه أو نائبته.

ومن المنتظر حضور حاكم فلوريدا رون ديسانتس والمرشحة عن ولاية أريزونا لمجلس الشيوخ كاري لايك، وأيضاً مغنية الراب وعارضة الأزياء أمبر روز، وفقاً لعدّة مصادر.

كما من المرجّح حضور ميلانيا ترامب زوجة الرئيس السابق، ولكن من غير الواضح إذا كانت ستلقي كلمة.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع حضور متظاهرين إلى المكان، على الرغم من أنّهم لن يتمكّنوا من دخول المنطقة الأمنية التي أُنشئت حول الموقع.

لماذا ميلووكي؟

يسلّط انعقاد المؤتمر في ميلووكي الضوء على أهمية ولاية ويسكونسن بالنسبة إلى الحزبين.

وتعدّ هذه الولاية أساسية في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وكان ترامب قد خسرها بفارق 20 ألف صوت في انتخابات العام 2020.

وكان مؤتمر الحزب الديموقراطي قد عُقد في ولاية ويسكونسن في العام 2020، حين شكّلت مسرحاً للعديد من التجمّعات الانتخابية التي نظمّتها حملة الرئيس جو بايدن، كما هو الأمر حالياً بالنسبة لدونالد ترامب في إطار حملته الانتخابية للعام 2024.

البرنامج

يُفتتح المؤتمر الإثنين بموضوع اقتصادي عنوانه "جعل أمريكا غنية مجدّداً"، قبل الانتقال إلى الجريمة الثلاثاء من خلال موضوع بعنوان "جعل أمريكا آمنة مجدّداً".

ويتمحور الأربعاء حول موضوع يتعلّق بالسياسة الخارجية للرئيس جو بايدن بعنوان "كيف أصبحت أمريكا أضحوكة العالم كلّه".

وسيقبل دونالد ترامب رسمياً الخميس أن يكون مرشّح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، في خطاب سيتابعه ملايين الأشخاص. وسيختتم المؤتمر بالإعلان عن "عصر ذهبي جديد لأمريكا"، وفقاً لفريق حملته.

نائب ترامب

من المتوقع الإعلان عن النائب المقبل لدونالد ترامب في حال فوزه في اليوم الأول من المؤتمر.

ويتمّ تداول أسماء ثلاث شخصيات في هذا الإطار: السناتور اللاتيني عن فلوريدا ماركيو روبيو وحاكم داكوتا الشمالية دوغ بورغوم والسناتور جي دي فانس المؤلِّف الشاب الذي حقّق أعلى مبيعات، وبات يتمتّع بشعبية كبيرة في الكونغرس.

التغطية الإعلامية

من المنتظر تغطية إعلامية كاملة للمؤتمر، على أن تبثّ القنوات التلفزيونية الكبرى الحدث. كذلك، سيتمّ نقل هذا التجمّع الجمهوري الحاشد مباشرة على منصّات مثل يوتيوب وفيسبوك ورامبل.

وفي السابق، كانت المؤتمرات السياسية تجذب عدداً كبيراً من المشاهدين.

غير أنّ عدد متابعي هذا الحدث عبر القنوات التلفزيونية انخفض بين العامين 2016 و2020، وفقاً لموقع اكسيوس الذي نقل أرقاما صادرة عن معهد نيلسن. ويأتي ذلك بسبب زيادة الاستقطاب السياسي، من بين أمور أخرى.

فيما يتعلق بمؤتمر الحزب الجمهوري، انخفض عدد المتابعين بنسبة تناهز 21 في المئة في العام 2020 مقارنة بالعام 2016، وفقاً للمصدر نفسه.

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