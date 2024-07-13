محكمة باكستانية تلغي آخر أحكام السجن الصادرة ضد عمران خان

المصدر: د ب ا

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ألغت محكمة باكستانية آخر أحكام السجن الصادرة بحق رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، وهو أمر أثار ارتياح خان ، الذي يقضي عقوبة بالسجن منذ عام تقريبا، ويواجه العشرات من القضايا الأخرى أمام المحاكم.

وقال سلمان صفدر، محامي خان، في رسالة نصية اليوم السبت "تم إلغاء الإدانة وصدر الأمر بالإفراج عنه ، إذا لم يكن مطلوبا في أي قضية أخرى"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكان القرار مصدر ارتياح كبير لخان، الذي علقت المحاكم ثلاث إدانات أخرى بحقه.

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