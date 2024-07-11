ستارمر: لا يمكن تغيير الوضع في بحر المانش بين ليلة وضحاها

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر من أنه لا يمكن تغيير عدد المهاجرين الذين يعبرون بحر المانش" بين ليلة وضحاها"، بعدما تجاوز عدد المهاجرين حتى الآن هذا العام 14 ألف شخص.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن ستارمر اعترف أن الوضع ربما يزداد سوءا قبل أن يتحسن، وذلك خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن.

وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن 419 شخصا عبروا بحر المانش على متن ستة قوارب أمس الأول الثلاثاء، مما يشير إلى وجود نحو 70 شخصا في كل قارب، وليرتفع بذلك إجمالي عدد المهاجرين حتى الآن خلال العام 14 ألفا و58 شخصا.

ويعد هذا الرقم أعلى بنسبة 10% مقارنة بالعدد الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة العام الماضي وبلغ 12 ألفا و772 شخص، وبنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 (13 ألفا و318).

ولدى سؤال الصحفيين لستارمر ما إذا كان تعهده" بالقضاء على العصابات" تعني وقف القوارب وما إذا كان الوضع يمكن أن يسوء قبل أن يتحسن، قال "لقد كنت أقول دوما إن سياسة الحكومة السابقة بشأن رواندا كانت وسيلة للتحايل، ولن تكون رادعة".

وأضاف" لقد قالوا كما أتذكر أنه حتى تمرير التشريع سوف يكون رادعا. ومن الواضح أن هذا الأمر لم ينفع، ولن ينفع، فقد استقبلنا أعدادا قياسية خلال هذا العام".

وأوضح" للأسف هذا ما ورثناه- لا نستطيع تغيير الوضع بين ليلة وضحاها".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز