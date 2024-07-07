أردوغان قد يدعو الأسد لزيارة تركيا «في أي وقت»

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحد أنه قد يدعو نظيره السوري بشار الاسد الى تركيا "في أي وقت"، في مؤشر الى تحسن العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد قطيعة منذ اندلاع الحرب السورية في 2011.

وتأتي تعليقات أردوغان بعد تصاعد التوتر على مدار الأسبوع الماضي ضد اللاجئين السوريين في تركيا، حيث قامت حشود بمهاجمة ممتلكات وسيارات يملكها سوريون في مدينة قيصري بوسط الأناضول.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول الحكومية عن أردوغان قوله لصحافيين في الطائرة التي أقلته من برلين حيث شاهد مباراة تركيا وهولندا في إطار كأس أوروبا لكرة القدم، "قد نوجه دعوة (الى الأسد) في أي وقت".

ويعلن أردوغان منذ فترة طويلة أنه قد يعيد النظر في العلاقات مع الأسد في ظل سعي حكومته لضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.

وفي حديثه مع الصحافيين، قال أردوغان إن بعض القادة بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترحوا التوسط لعقد لقاء بينه وبين الأسد في تركيا.

وأضاف "وصلنا الآن إلى نقطة أنه بمجرد أن يتخذ بشار الأسد خطوة نحو تحسين العلاقات مع تركيا، سنظهر له النهج نفسه".

واعتقلت السلطات التركية هذا الأسبوع أكثر من 470 شخصا بعد اندلاع أعمال شغب مناهضة للسوريين في عدة مدن بسبب شائعات عن تحرش مزعوم بفتاة قاصر نسبت إلى شاب سوري.

واتهم أردوغان الاثنين المعارضة في بلاده بتأجيج التوترات ودان العنف ضد السوريين ووصفه بأنه "غير مقبول".

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