عواصف رعدية على مدن يابانية والحرارة عند أعلى مستوياتها

المصدر: وام

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تعرضت العاصمة اليابانية طوكيو ومحافظات يابانية عدة إلى عواصف مطرية مساء السبت أدت إلى فيضان أنهار وغرق شوارع وتدفق المياه من فتحات المجاري بأعمدة تيار بضغط قوي وصل ارتفاع بعضها إلى عشرة أمتار تقريباً بينما ظلت درجة الحرارة مرتفعة. وتسبب ذلك في إلغاء أو تأخير عشرات القطارات والتأثير على آلاف الأشخاص.

وقد تغير الطقس فجأة في الساعة الرابعة مساء، خاصة في منطقة كانتو، وحدثت عواصف رعدية حيث تدفقت مياه الأمطار بقوة ولم يتمكن نظام الصرف الصحي من احتواء الهطول الغزير المترافق مع رياح قوية والرعد والبرق.

وغمرت المياه بعض الانفاق وسيارات الأجرة وغيرها. وحصل طوفان على سطح بناء في مركز طوكيو قرب حي شيبويا حيث شوهد أحد السكان يفرّغ المياه بوعاء كبير إلى الشارع من الطابق الخامس.

وفي حي نيريما بطوكيو، لوحظ هطول الأمطار الغزيرة حيث بلغ معدل الهطول 33 ملم في الساعة. ودّوى الرعد في عدة مناطق في العاصمة بما يشبه صوت الانفجارات. وشوهدت المياه تتدفق إلى المترو تحت الأرض في محطة ايكيبكرو المزدحمة.

وأصدرت السلطات تحذيرات من خطر فيضانات في نهري شيبويا و فوروكاوا في طوكيو.

وفي الوقت نفسه بقي الجو حاراً في طوكيو مترافقاً مع رطوبة شديدة وبلغت درجة الحرارة 35.5 درجة في بعض أحياء العاصمة اليابانية. وألغيت فعاليات ثقافية واجتماعية في بعض المناطق بسبب هذه العواصف المفاجئة التي اشتملت على سقوط البَرَد.

وعزت وكالة الأرصاد سبب هطول الأمطار الرعدية المفاجئة في أماكن مختلفة ..إلى الحرارة المرتفعة المترافقة مع الرطوبة العالية والتي زعزعت استقرار المجال الجوي فوق منطقة كانتو وسط شرق اليابان.

ولمواجهة ارتفاع الحرارة كانت الوكالة أصدرت في وقت مبكر من السبت "إنذاراً بضربة شمس" في 22 محافظة، وهو أعلى رقم هذا الموسم.

وسجلت مدينة شيمانتو بمحافظة كوتشي درجة حرارة بلغت 37.8 درجة، وكان 132 موقعًا على مستوى البلاد تحت تصنيف "شديد الحرارة".

وتتوقع وكالة الأرصاد أن يكون الجو أكثر سخونة في السابع من يوليو، بحيث تصل درجة الحرارة في مدينة تاكاساكي بمحافظة غونما إلى 40 درجة.

واقترنت هذه الحرارة أيضًا بانقطاع التيار الكهربائي عن قطار توكايدو شينكانسن بين محطة شيزوكا ومحطة كاكيغاوا بعد ظهر اليوم مباشرةً. واحتجز الركاب داخل العربات حيث تم إيقاف مكيف الهواء أيضًا لمدة ثلاث ساعات تقريبًا. وقال أحد الركاب لقناة نيبون التلفزيونية "بعد حوالي ساعة، بدأ الجو يزداد سخونة، وبدأت أشعر بضيق في التنفس، وكانت يداي تتخدران..."

ونقلت القناة عن صاحب مزرعة أبقار بمدينة كوماجايا قوله إن الحرارة المرتفعة والرطوبة أثرت سلباً على أبقار الألبان المعروفة بضعفها أمام الحرارة الشديدة التي تؤدي لانخفاض إنتاج الحليب بمقدار 2 إلى 3 كيلوغرامات لكل بقرة يومياً. وقال يوسوكي أوكي، صاحب مزرعة (الخيزران الزرقاء) "أبقاري تتوقف عن الأكل، وتتناقص تركيبة الحليب، لذا فهي خسارة اقتصادية فادحة."

وفي حوالي الساعة 12:15 ظهرًا. بنفس اليوم، انقطع التيار الكهربائي على خط قطار توكايدو شينكانسن السريع بين مدينتي شيزوكا وكاكيجاوا، مما تسبب في تعليق الخدمة لمدة تصل إلى ثلاث ساعات تقريبًا في بعض أقسام الخطين بين طوكيو وشين أوساكا. وتم إلغاء أو تأخير 135 قطارًا، مما أثر على حوالي 97 ألف شخص.

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