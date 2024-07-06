التشكيل الكامل للحكومة البريطانية الجديدة تحت قيادة عمالية برئاسة كير ستارمر

المصدر: أ ب

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شكل رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، حكومة جديدة من نواب حزب العمال وبعض الخبراء الخارجيين في إطار محاولته لمعالجة الأولويات بما في ذلك تعزيز الاقتصاد المتباطئ وبناء المزيد من المنازل وإصلاح الخدمات الصحية المتهالكة التي تمولها الدولة.

وقضى حزب العمال 14 عاما في المعارضة، لذلك لم يشغل سوى عدد قليل منهم مناصب حكومية في السابق.

وهؤلاء هم أعضاء الحكومة الجديدة:

رئيس الوزراء: كير ستارمر.

نائبة رئيس الوزراء ووزيرة شؤون التسوية: أنغيلا راينر

وزيرة الخزانة: راشيل ريفز.

مستشار دوقية لانكستر (وزير كبير بدون حقيبة): بات مكفادين.

وزير الخارجية: ديفيد لامي

وزيرة الداخلية: إيفيت كوبر

وزير الدفاع: جون هيلي.

وزيرة العدل: شابانا محمود.

وزير الصحة: ويس ستريتنغ.

وزيرة التعليم: بريدجيت فيليبسون.

وزير أمن الطاقة: إد ميليباند

وزيرة العمل والمعاشات: ليز كيندال

وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز

وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا: بيتر كايل

وزيرة النقل: لويز هاي

وزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية: ستيف ريد

وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة: ليزا ناندي

وزيرة أيرلندا الشمالية: هيلاري بن

وزير اسكتلندا: إيان موراي

وزير ويلز: جو ستيفنز

زعيمة مجلس العموم: لوسي باول

زعيم مجلس اللوردات: أنغيلا سميث

المنسق العام للكتلة النيابية: آلان كامبل

كبير أمناء الخزانة: دارين جونز

المدعي العام: ريتشارد هيرمر

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