الجيش الأمريكي يزيد من حالة التأهب الأمني في قواعده الأوروبية

المصدر: أ ب

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رفع الجيش الأمريكي إجراءات الحماية الأمنية التي يتخذها في قواعده في جميع أنحاء أوروبا، وطلب من أعضاء الخدمة أن يكونوا أكثر يقظة وأن يبتعدوا عن الأضواء بسبب مجموعة من التهديدات التي يراها في جميع أنحاء المنطقة.

قالت القيادة الأمريكية الأوروبية في بيان يوم الأحد إن "مجموعة متنوعة من العوامل تلعب دورًا في سلامة المجتمع العسكري الأمريكي في الخارج".

زيادة مستوى التهديد لمستوي "تشارلي" هو نتيجة لمجموعة من الأحداث التي تحدث في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك الانتخابات في فرنسا والمملكة المتحدة، والألعاب الأولمبية المقبلة وغيرها من الأحداث الرياضية الكبرى، والحروب المستمرة في أوكرانيا وغزة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لتقديم تفاصيل إضافية. لكنهما قالا إنهما ليس لديهما علم بأي تهديد محدد.

مستوى حماية القوة "تشارلي" هي ثاني أعلى مستوى لأفراد الخدمة ويتم وضعه "عند وقوع حادث أو تلقي معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال حدوث شكل من أشكال العمل الإرهابي أو الاستهداف ضد الأفراد أو المنشآت".

رفع مستوى التهديد إلى تشارلي يعني أنه سيتم اتخاذ تدابير أمنية إضافية في المنشآت العسكرية الأمريكية، ولكن الأمر متروك لتقدير كل قائد لتحديد ماهية هذه التدابير.

قال أحد المسؤولين إن هذا يعني أيضًا أن أعضاء الخدمة وعائلاتهم الذين يعيشون في كل مجتمع يجب أن يكونوا أكثر وعيًا بما يحيط بهم وأن يتجنبوا جذب الانتباه.

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